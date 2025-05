UP Rain Alert : यूपी में इन जिलों में अगले 3 घंटे में आंधी-तूफान और बारिश चेतावनी, जानें आपके जिले का कैसा रहेगा मौसम?

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार सुबह मौसम अचानक बदल गया है। ठंडी हवा के झोंके चल रहे हैं। हवा की रफ्तार 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 37 डिग्री रहने की संभावना है।

अगले 3 घंटों में यूपी के 16 जिलों में मध्यम गरज के साथ आंधी-तूफान और बारिश होने की है संभावना

मई माह के पहले दिन ही यूपी में मौसम का मिजाज बदल गया है। यूपी के गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती सहित आसपास के कई जिलों में गुरुवार को 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलती रही जबकि गोरखपुर के कुछ इलाकों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज अगले 3 घंटों में औरैया, बांदा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ, महोबा, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव में कई स्थानों पर 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इसके साथ ही मध्यम गरज के साथ आंधी-तूफान और बारिश होने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से गुरुवार को बादलों की आवाजाही के बीच तेज पुरवा चली। हवा के झोंको की गति 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रतिघंटा तक रही। इससे दिन में गर्मी से थोड़ी राहत मिली। हवा के तेज झोंकों ने दो पहिया पर चलने वालों को परेशान किया। पुरवा चलने से रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह से ही हवा तेज रही। भले ही तापमान ज्यादा ऊपर नहीं गया लेकिन बाद में धूप निकलने और हवा में नमी ज्यादा होने से उमस ने बेहाल किया।

अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार तेज हवा का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ को पुरवा हवा से पर्याप्त नमी मिल रही है जिसकी वजह से यह यूपी के ऊपर ठिठक गया है। वायुमंडल में चक्रवाती स्थितियां बनी हुई हैं। इस बीच बादलों की आवाजाही लगी रहेगी।

Realised Maximum/Minimum Temperature and Departure from Normal (In Last 24 Hours) pic.twitter.com/YXQJsoO252

— मौसम केंद्र, लखनऊ – IMD Uttar-Pradesh (@CentreLucknow) May 2, 2025