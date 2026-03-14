  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. UP SI EXAM: ‘अवसर के अनुसार बदल जाने वाले’ विकल्प में ‘पंडित’ शब्द का इस्तेमाल, डिप्टी सीएम ने जताई कड़ी आपत्ति

UP SI EXAM: ‘अवसर के अनुसार बदल जाने वाले’ विकल्प में ‘पंडित’ शब्द का इस्तेमाल, डिप्टी सीएम ने जताई कड़ी आपत्ति

यूपी एसआई परीक्षा के पहले दिन आए एक प्रश्न ने बवाल खड़ा कर दिया। इस प्रश्न में एक जाति को शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण प्रदेश में नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न में 'अवसर के अनुसार बदलने वाला’ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

UP SI EXAM: यूपी एसआई परीक्षा के पहले दिन आए एक प्रश्न ने बवाल खड़ा कर दिया। इस प्रश्न में एक जाति को शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण प्रदेश में नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न में ‘अवसर के अनुसार बदलने वाला’ इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था। इसके लिए चार विकल्प दिए गए थे। इसमें चार विकल्पों में पहला है सदाचारी, दूसरा पंडित, तीसरा अवसरवादी और चौथा निष्कपट था। दूसरे विकल्प पंडित को लेकर अब बवाल शुरू हो गया है। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि है, आखिर क्यों ब्राह्मण समाज को अपमानित किया जा रहा है।

पढ़ें :- हर जिले में जातीय पक्षपात के चलते अपने ही जाति के अधिकारियों की तैनाती कर स्वजातीय माफ़ियाओं और अपराधियों को दिया जा रहा संरक्षण: अखिलेश यादव

इसको लेकर डिप्टी सीएम ने आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आए एक प्रश्न को लेकर जो विकल्प दिए गए उन पर हमे कड़ी आपत्ति है।सरकार ने गंभीरता से संज्ञान में लिया है। किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचती है तो यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि किसी भी जाति, समुदाय या परंपरा के प्रति अपमानजनक शब्दों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। इस पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए गए हैं ।संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार सभी समाजों के सम्मान, समानता और संवेदनशीलता के सिद्धांत पर काम करती है। प्रदेश के हर नागरिक की गरिमा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

UP SI EXAM: 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाले' विकल्प में 'पंडित' शब्द का इस्तेमाल, डिप्टी सीएम ने जताई कड़ी आपत्ति

UP SI EXAM: 'अवसर के अनुसार बदल जाने वाले' विकल्प में 'पंडित'...

'मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालने में असमर्थ हैं तो इस्तीफ़ा दे दें...' HC ने संभल SP और डीएम को लगाई फटकार

'मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते, अगर लॉ एंड...

कांशीराम जी के देहान्त पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किए...राहुल गांधी के बयान पर मायावती का पलटवार

कांशीराम जी के देहान्त पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित...

हर जिले में जातीय पक्षपात के चलते अपने ही जाति के अधिकारियों की तैनाती कर स्वजातीय माफ़ियाओं और अपराधियों को दिया जा रहा संरक्षण: अखिलेश यादव

हर जिले में जातीय पक्षपात के चलते अपने ही जाति के अधिकारियों...

नौतनवा: NSS के सप्तदिवसीय विशेष शिविर का समापन, स्वयंसेवकों ने प्रस्तुत किया सेवा-कार्य का सार

नौतनवा: NSS के सप्तदिवसीय विशेष शिविर का समापन, स्वयंसेवकों ने प्रस्तुत किया...

नौतनवा के दिलीप कुमार बने किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत

नौतनवा के दिलीप कुमार बने किसान कांग्रेस के प्रदेश सचिव, कांग्रेस कार्यकर्ताओं...