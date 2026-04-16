दक्षिण भारत में परिसीमन बिल को लेकर मचा घमाशान, भाजपा सांसद ने कहा कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश के किए दो टुकड़े

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष और दक्षिण की क्षेत्रीय पार्टियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि परिसीमन बिल को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं, वह राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और महज़ प्रचार हैं। संसद के निचले सदन में सूर्या ने कहा कि विपक्षी पार्टियां और दक्षिण की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, जिनकी अगुवाई DMK कर रही है, वह इतना शोर क्यों मचा रही हैं। वह जो आंसू बहा रहे हैं। वह मगरमच्छ के आंसू हैं। मैं ईश्वर का शुक्रगुज़ार हूं कि 2026 में जब देश में परिसीमन होगा, तो उसे BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ही पूरा करेगी। कांग्रेस सरकार ने आंध्र प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया था और देश के बंटवारे के मामले में उन्होंने अंग्रेज़ों से भी बुरा काम किया था।

सांसद ने कहा कि मैं दक्षिण के कर्नाटक से आता हूं और पिछले तीन दिनों में हमने देखा है कि दक्षिण भारत में विपक्ष ने बेहद अराजक तरीके से सुनियोजित ढंग से गुमराह करने और दुष्प्रचार करने का काम किया है। इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताते हुए सूर्या ने कहा कि भारत की महिलाएं, जो राष्ट्रीय नीति-निर्माण में प्रतिनिधित्व के लिए लगभग चार दशकों से इंतज़ार कर रही थीं। अब वह महिला आरक्षण बिल के लागू होने के साथ ही अपना हक पाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष पर यह भी आरोप लगाया कि वे परिसीमन प्रक्रिया पर खोखले और बेबुनियाद एतराज़ उठाकर इस प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज सचमुच एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आखिरकार भारत की महिलाएं राष्ट्रीय नीति-निर्माण प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के अधिकार के लिए लगभग 40 वर्षों से इंतज़ार कर रही थीं, उन्हें आखिरकार उनका हक मिलेगा।