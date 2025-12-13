  1. हिन्दी समाचार
उर्वशी रौतेला ने सऊदी अरब में रचा इतिहास, ‘कसूर 2’ और रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सुपरस्टार का जलवा

भारतीय सिनेमा की ग्लोबल पहचान को एक नई ऊंचाई देते हुए उर्वशी रौतेला ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के क्लोज़िंग सेरेमनी में ऐसा ऐतिहासिक डेब्यू किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान सऊदी अरब की ओर खींच लिया। यह सिर्फ एक रेड कार्पेट अपीयरेंस नहीं था, बल्कि ग्लोबल सिनेमा में भारत की ताक़तवर मौजूदगी का ऐलान था।

By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई: भारतीय सिनेमा की ग्लोबल पहचान को एक नई ऊंचाई देते हुए उर्वशी रौतेला ने रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के क्लोज़िंग सेरेमनी में ऐसा ऐतिहासिक डेब्यू किया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान सऊदी अरब की ओर खींच लिया। यह सिर्फ एक रेड कार्पेट अपीयरेंस नहीं था, बल्कि ग्लोबल सिनेमा में भारत की ताक़तवर मौजूदगी का ऐलान था।

पढ़ें :- 'तुम्हारे पुराने फोटो देखे हैं', राखी सावंत ने उर्वशी रौतेला पर कसा तंज़

सऊदी और इंटरनेशनल फैन्स के ज़बरदस्त उत्साह के बीच उर्वशी रौतेला ने ब्लैक कॉउचर आउटफिट में रेड कार्पेट पर एंट्री ली। उनके लुक को और भी आइकॉनिक बना रही थी मौवाद की अल्ट्रा-रेयर ₹25 करोड़ की डायमंड ज्वेलरी—वही प्रतिष्ठित ब्रांड जो मिस यूनिवर्स के क्राउन डिजाइन करने के लिए जाना जाता है। यह पल रेड सी फिल्म फेस्टिवल के इतिहास के सबसे यादगार रेड कार्पेट मोमेंट्स में दर्ज हो गया।

इस भव्य मंच पर उर्वशी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘कसूर 2’ की झलक भी पेश की। बाबलू अज़ीज़ बरुदगर द्वारा प्रस्तुत और आसिफ शेख द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म प्रैक्टिकल प्रोडक्शन फिल्म्स के बैनर तले बन रही है। ग्लेन बैरेटो के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उर्वशी रौतेला के साथ आफ़ताब शिवदासानी और जस्सी गिल नज़र आएंगे। ‘कसूर 2’ सुपरनैचुरल थ्रिल, म्यूज़िकल ग्रैंड्योर और गहराई से भरे इमोशनल ड्रामा का एक अनोखा संगम होने का वादा करती है।

आज उर्वशी रौतेला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि एक ग्लोबल फिनॉमिना बन चुकी हैं। 6–7 बड़ी फिल्मों और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ वे दुनिया के अलग-अलग सिनेमा मार्केट्स में नए बेंचमार्क सेट कर रही हैं। फैशन, फिटनेस और यूथ कल्चर में उनकी पकड़ उन्हें समकालीन दौर की सबसे प्रभावशाली पर्सनैलिटीज़ में शामिल करती है।

160 मिलियन से अधिक की ग्लोबल फैन फॉलोइंग के साथ उर्वशी रौतेला भारत का प्रतिनिधित्व भर नहीं कर रहीं—वे यह परिभाषित कर रही हैं कि आज के दौर में ग्लोबल स्टारडम वास्तव में क्या होता है। उर्वशी रौतेला का सफर अब उभार का नहीं, राज करने का है।

पढ़ें :- फैशन इवेंट में उर्वशी रौतेला, पूनम पांडे जैसे सेलेब्स खूबसूरत आउटफिट्स में किया रैंप वॉक, उनकी अदाओं और ड्रेस नेटिजंस का खींचा ध्यान

