US की अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एलिसन हुकर का भारत दौरा, ओपन इंडो-पैसिफिक पर होगी वार्ता

यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट, एलिसन हुकर भारत पहुंचीं। उनका यह दौरा नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक मज़बूत पार्टनरशिप और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए तय किया गया है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एलिसन हुकर (Alison Hooker, Under Secretary of State for Political Affairs of the United States) भारत पहुंचीं। उनका यह दौरा नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच एक मज़बूत पार्टनरशिप और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक (Open Indo-Pacific) के लिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए तय किया गया है। यह जानकारी भारत में यूएस एम्बेसी ने सोमवार को दी। एम्बेसी ने कहा कि एलिसन हुकर का भारत में स्वागत करते हुए खुश है। जैसे-जैसे हम अपनी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी कई मुद्दों पर यूएस-इंडिया रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हैं। अंडर सेक्रेटरी का दौरा एक मज़बूत पार्टनरशिप है।

अंडर सेक्रेटरी हूकर की यात्रा अमेरिका-भारत रणनीतिक (US-India strategic) साझेदारी को आगे बढ़ाने, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को गहरा करने, अमेरिकी निर्यात (US exports) बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष अन्वेषण (Artificial intelligence and space exploration) सहित उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। नई दिल्ली में अंडर सेक्रेटरी हूकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री (Foreign Secretary Vikram Misri) के साथ विदेश कार्यालय परामर्श सहित भारत-प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगी। अमेरिकी दूतावास के एक पूर्व बयान के अनुसार बेंगलुरु में वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दौरा करेंगी और अमेरिका-भारत अनुसंधान साझेदारी में नवाचार को बढ़ावा देने और विस्तारित सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए भारत के गतिशील अंतरिक्ष, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के नेताओं से मिलेंगी।

