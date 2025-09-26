उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफ़ा, जानिए कारण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोग ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और आयोग के वरिष्ठ सदस्य को ​कार्यभार सौंप दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया है। हालांकि, उनके इस फैसले को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब कई परीक्षाएं संभावित हैं। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफा देने से तैयारियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की तरफ से इसको लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि, एक सितंबर 2024 को प्रो. कीर्ति पांडेय निवासी पक्की बाड़ी, अखाड़ा कंपाउंड चौक गोरखपुर को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई थी। प्रो. पांडेय. ने 22 सितंबर को अपना त्यागपत्र दे दिया है। आयोग के प्राविधानों के तहत वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। आयोग के वरिष्ठतम सदस्य रामसूचित को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंप दिया गया है।