  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफ़ा, जानिए कारण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफ़ा, जानिए कारण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोग ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और आयोग के वरिष्ठ सदस्य को ​कार्यभार सौंप दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया है। हालांकि, उनके इस फैसले को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (यूपीईएसएससी) की अध्यक्ष प्रो. कीर्ति पांडये ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आयोग ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और आयोग के वरिष्ठ सदस्य को ​कार्यभार सौंप दिया है। इस्तीफे के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का जिक्र किया है। हालांकि, उनके इस फैसले को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जब कई परीक्षाएं संभावित हैं। आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफा देने से तैयारियों पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

पढ़ें :- आईसीसी ने हारिस रऊफ पर लगाया मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना, सलामी बल्लेबाज फरहान को दी चेतावनी

पढ़ें :- Yogi cabinet meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त

उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की तरफ से इसको लेकर पत्र जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि, एक सितंबर 2024 को प्रो. कीर्ति पांडेय निवासी पक्की बाड़ी, अखाड़ा कंपाउंड चौक गोरखपुर को अध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई थी। प्रो. पांडेय. ने 22 सितंबर को अपना त्यागपत्र दे दिया है। आयोग के प्राविधानों के तहत वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आयोग के ज्येष्ठतम सदस्य को अध्यक्ष के रूप में दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया है। आयोग के वरिष्ठतम सदस्य रामसूचित को अध्यक्ष पद का दायित्व सौंप दिया गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Yogi cabinet meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, उज्ज्वला योजना के तहत दो सिलेंडर मिलेंगे मुफ्त

Yogi cabinet meeting: सीएम योगी की अध्यक्षता में 22 अहम प्रस्तावों पर...

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया इस्तीफ़ा, जानिए कारण

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडेय ने दिया...

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल: सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग, तोड़फोड़ की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल: सड़कों पर उतरे सैकड़ों...

सहारनपुर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद लहराया 'I love Mohammad' का पोस्टर, पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

सहारनपुर जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद लहराया 'I love...

लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत, मचा हड़कंप

लखनऊ क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर अश्विनी चतुर्वेदी स्विमिंग पूल में डूबने...

Video Viral : राजा भैया के बेटे ने सोशल मीडिया पर अपनी मां की डाली हिंसक वीडियो

Video Viral : राजा भैया के बेटे ने सोशल मीडिया पर अपनी...