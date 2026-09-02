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Uttarakhand : लैंड स्लाइड के चलते उत्तराखंड में फंसीं ‘पुष्पा’ एक्ट्रेस आंचल मुंजाल, हालात के बारे में कही ये बात

मानसून के प्रकोप से देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कों पर आवागमन बंद हो चुका है। गौला, शिप्रा और कोसी सहित कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Uttarakhand: मानसून के प्रकोप से देश के कई राज्यों में इन दिनों भारी बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते कई सड़कों पर आवागमन बंद हो चुका है। गौला, शिप्रा और कोसी सहित कई पहाड़ी नदियां उफान पर हैं।

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इस बीच टीवी एक्ट्रेस आंचल मुंजाल भी लैंड स्लाइड के चलते उत्तराखंड में फंस गई हैं। एक्ट्रेस मंगलवार सुबह करीब 10 बजे उत्तराखंड से निकली थीं और घंटों सड़क पर ही फंसी रह गईं। लगातार बारिश और लैंड स्लाइड के चलते सड़कों पर जाम की स्थिति हो गई, जिसके चलते आंचल मुंजाल और उनके दोस्त बीच सड़क में ही फंस गए। आंचल ने हालात दिखाते हुए वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उफनती नदियां और सड़कों पर पड़ा टूटे पहाड़ों का मलवा देखा जा सकता है।

एक्ट्रेस आंचल ने जो वीडियो शेयर किया है, उसके जरिए उन्होंने वीडियो देख रहे लोगों को चेतावनी दी कि अगर वह उत्तराखंड आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं तो अपना प्लान फौरन बदल दें, क्योंकि अभी हालात बेहद खराब हैं।

आंचल ने बताया कि कैसे वह मुंबई जाने के लिए 10 बजे उत्तराखंड से निकली थीं और आगे चलने के बाद वह और उनके दोस्त जाम में फंस गए, क्योंकि लैंड स्लाइड के चलते सड़क बंद हो गई थी। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए फैंस से केयरफुल रहने और फिलहाल उत्तराखंड या किसी भी पहाड़ी इलाके की यात्रा करने से बचने की सलाह दी।

 

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