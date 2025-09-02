  1. हिन्दी समाचार
  3. वैष्णो देवी मंदिर सातवें दिन भी बंद ,700 श्रद्धालुओं के लिए होटल वालों ने नाश्ता- डिनर किया फ्री, 200 कमरे भी खोले

जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम और भूस्खलन के कारण वैष्णो देवी यात्रा मंगलवार को लगातार सातवें दिन भी बंद रही। 26 अगस्त को अर्धकुंवारी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भूस्खलन में 34 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से यात्रा मार्ग बंद है। कटरा में करीब 700 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। इनमें से 500 श्रद्धालु होटलों में और 200 धर्मशालाओं में ठहरे हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पढ़ें :- Jammu Deadly Rain: जम्मू में भारी बारिश के कारण हुए हादसों में 41 लोगों की मौत, वैष्णो देवी भूस्खलन में मृतकों की संख्या 34 पहुंची

कटरा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ने 200 होटल कमरे श्रद्धालुओं के लिए खोले हैं और भोजन-नाश्ते का पूरा इंतजाम मुफ्त में कर रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा दोबारा शुरू होने तक हेलिकॉप्टर, रोपवे और आवास की सभी बुकिंग रद्द कर दी हैं।

श्रद्धालुओं को 100 फीसदी रिफंड दिया जा है। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर एशिया चौक से बलिनी पुल और दर्शनी ड्योड़ी तक के संवेदनशील हिस्सों में स्थित 80 से ज्यादा दुकानों और छोटे होटलों को खाली करने के आदेश दिए हैं। कटरा में जहां पहले रोजाना 30 हजार श्रद्धालु आते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। 18 किमी लंबे यात्रा मार्ग पर मरम्मत का काम चल रहा है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक मरम्मत पूरा होने के बाद ही यात्रा शुरू होगी।

