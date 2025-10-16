Vande Bharat Sleeper: वंदे भारत स्लीपर जल्दी ही पटरी पर उतरने जा रही है, यात्रा में तकनीक और लग्जरी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा

  1. हिन्दी समाचार
वंदे भारत AC चेयर कार के बाद अब स्लीपर वर्जन (Vande Bharat Sleeper Train) भी जल्दी ही पटरी पर उतरने जा रही है।

Vande Bharat Sleeper :  वंदे भारत AC चेयर कार के बाद अब स्लीपर वर्जन (Vande Bharat Sleeper Train) भी जल्दी ही पटरी पर उतरने जा रही है। यह पूरी ट्रेन पटरी पर दौड़ती हुई आलीशान आरामगाह है। कोच की पहली झलक ने ही सबका मन मोह लिया। अब इंतजार है तो बस वंदे भारत के पटरी पर दौड़ने का। इसी के साथ भारतीय रेल के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस ट्रेन की यात्रा में तकनीक और लग्जरी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा।

डिजाइन कॉन्सेप्ट
काइनेट रेलवे सॉल्यूशंस ने भविष्य की High-speed luxury train का डिजाइन पेश किया जिसमें सफर और भी आरामदायक, शांत और स्टाइलिश होगा।   Kinet Railway Solutions ने इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जिबिशन (IREE 2025) में पहली बार फर्स्ट एसी स्लीपर कंपार्टमेंट के डिजाइन कॉन्सेप्ट को सार्वजनिक किया है।

 लग्जरी फील
फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट का डिजाइन बिल्कुल एयरलाइन जैसा लग्जरी फील देता है। नॉइज-फ्री इंटीरियर, सेंसर लाइटिंग और हर बर्थ पर चार्जिंग पॉइंट, ऊपर की बर्थ पर जाने के लिए स्टाइलिश स्टेयर्स जैसी सुविधाएं ट्रेन को वाकई खास बनाती हैं।

रफ्तार
पहले से बेहतर और शांत एसी सिस्टम, समान ठंडक के साथ 160–180 किमी/घंटे की रफ्तार से सफर, समय की बचत और आराम दोनों ही इसमें मिलेंगे।

