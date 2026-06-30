  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Venezuela earthquake :  वेनेजुएला भूकंप के 96 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकले पिता-पुत्र , हुआ चमत्कार

Venezuela earthquake :  वेनेजुएला भूकंप के 96 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकले पिता-पुत्र , हुआ चमत्कार

मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वेनेजुएला में आए भूकंप ने बीभस्त रूप प्रस्तुत किया है। हर तरफ चीख पुकार और जगह जगह पर मलबे के ढ़ेर कुदरत की क्रूर कहानी कह रहे है। राहत और बचाव का कार्य तेजी पर चल रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Venezuela earthquake :  मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। वेनेजुएला में आए भूकंप ने बीभस्त रूप प्रस्तुत किया है। हर तरफ चीख पुकार और जगह जगह पर मलबे के ढ़ेर कुदरत की क्रूर कहानी कह रहे है। राहत और बचाव का कार्य तेजी पर चल रहा है।
इसी बीच भूकंप के करीब 96 घंटे बाद एक पिता और उनके बेटे को ढही हुई इमारत के मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया।

पढ़ें :- Video वेनेजुएला भूकंप: 18 दिन के नवजात शिशु ने रोया तो, आवाज सुनकर 8 मंजिला इमारत के मलबे से मां और बेटे को सुरक्षित निकाला गया

विशेषज्ञों के मुताबिक, भूकंप के 72 घंटे बाद किसी व्यक्ति के जीवित मिलने की संभावना बेहद कम रह जाती है। ऐसे में चार दिन तक मलबे में फंसे रहने के बावजूद दोनों का सुरक्षित बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा है।

बचाव अभियान के दौरान राहतकर्मियों (Relief workers) ने रविवार को मलबे के भीतर ( Amidst the debris ) फसे पिता और पुत्र को बाहर निकाला। दोनों मिट्टी से पूरी तरह सने हुए थे और उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं थे। आशंका जताई जा रही है कि लंबे समय तक फंसे रहने के दौरान उन्होंने खुद को बचाए रखने की कोशिश में कपड़े उतार दिए होंगे।

बचाव दल ने दोनों को प्राथमिक उपचार ( First Aid ) देने के बाद कपड़े से बने अस्थायी स्ट्रेचर पर लिटाकर मलबे से भरी गलियों के बीच से एम्बुलेंस तक पहुंचाया। भूकंप की तबाही के बीच भावुक पल को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी घटनास्थल पर जुट गए।

राहतकर्मियों (Relief workers) ने उन्हें बाहर निकालते ही धीरे-धीरे हाइड्रेट करना शुरू किया। साथ ही आवश्यक दवाएं और प्राथमिक चिकित्सा देकर अस्पताल भेजा गया। डॉक्टरों के अनुसार, ऐसे मामलों में मरीज को तेजी से नहीं, बल्कि नियंत्रित तरीके से उपचार देना जरूरी होता है।

पढ़ें :- Venezuela earthquake :  वेनेजुएला में भूकंप से तबाही का दर्दनाक मंजर , शहरों की तस्वीर बदल गई

राहत एजेंसियों के मुताबिक, सप्ताहांत के दौरान कम से कम 33 लोगों को जीवित बचाया गया है। इसके बावजूद हजारों लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। समय बीतने के साथ जीवित लोगों को खोज निकालना लगातार कठिन होता जा रहा है, लेकिन बचाव दल उम्मीद नहीं छोड़ रहा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Venezuela earthquake :  वेनेजुएला भूकंप के 96 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकले पिता-पुत्र , हुआ चमत्कार

Venezuela earthquake :  वेनेजुएला भूकंप के 96 घंटे बाद मलबे से जिंदा...

Germany Indiscriminate firing : जर्मनी के स्टेडे में हमलावर ने की अंधाधुध फायरिंग, कई लोगों की मौत; हिरासत में हमलावर

Germany Indiscriminate firing : जर्मनी के स्टेडे में हमलावर ने की अंधाधुध...

अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइलें पलभर में मिटा देंगी दुश्मन के नामोनिशान

अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस मिसाइलें पलभर में मिटा देंगी दुश्मन के नामोनिशान

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया जोरदार हमला , 29 लोगों की मौत

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर किया जोरदार हमला , 29 लोगों की...

Video : फ्रांस का पारा 40°C पार, तो AC-कूलर की मची लूट, भारत के लोग 51°C में चाय पीकर चिल!

Video : फ्रांस का पारा 40°C पार, तो AC-कूलर की मची लूट,...

Google Wallet का 'पैकेज ट्रैकिंग फीचर' के साथ नया धमाका, अब पैसे भेजने के साथ-साथ कूरियर पर भी रखेगा नजर

Google Wallet का 'पैकेज ट्रैकिंग फीचर' के साथ नया धमाका, अब पैसे...