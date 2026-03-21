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दिग्गज फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने फिल्म धुरंधर-2 को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- पहला पार्ट पसंद आया

डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर-2 द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग की है और कई रिकार्ड बना डाले है। फिल्म को फ़िल्ममेकर एसएस राजामौली से ज़बरदस्त तारीफ़ मिली है।

By Satish Singh 
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नई दिल्ली। डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म धुरंधर-2 द रिवेंज 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग की है और कई रिकार्ड बना डाले है। फिल्म को फ़िल्ममेकर एसएस राजामौली से ज़बरदस्त तारीफ़ मिली है। 2025 की रिकॉर्ड-तोड़ ब्लॉकबस्टर का यह सीक्वल न सिर्फ़ दर्शकों को पसंद आया है, बल्कि अपनी भव्यता, दिल को छू लेने वाली कहानी और कहानी कहने की गहराई के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े दिग्गजों से भी तारीफ़ बटोर रहा है। अपने एक्स अकाउंट पर राजामौली फ़िल्म को एक ट्रिब्यूट देते हुए लिखा कि उन्हें पहला पार्ट बहुत पसंद आया था, लेकिन यह सीक्वल ओरिजिनल से भी बेहतर है। राजामौली ने कहा कि इसकी स्क्रिप्ट, कास्टिंग, टेक्निकल काम, म्यूज़िक, दुनिया का डिज़ाइन और डायरेक्शन सब कुछ बेदाग़ है।

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फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने खास तौर पर उन जज़्बाती पलों का ज़िक्र किया जो इस बड़ी फ़िल्म को ज़मीन से जोड़े रखते हैं। राजामौली ने डायरेक्टर आदित्य धर की जमकर तारीफ़ की और चार घंटे लंबी फ़िल्म रिलीज़ करने की उनकी हिम्मत की दाद दी। फ़िल्म की लंबी अवधि के बावजूद, राजामौली ने कहा कि दर्शक आख़िरी फ़्रेम तक अपनी सीट से चिपके रहते हैं, जिसका श्रेय उस स्क्रिप्ट को जाता है जो असली तनाव को जज़्बाती उतार-चढ़ावों के साथ बड़ी खूबसूरती से पिरोती है। उन्होंने लिखा कि इसकी स्क्रिप्ट में ऐसे उतार-चढ़ाव हैं जो जज़्बातों से भरा असली तनाव पैदा करते हैं। डायरेक्टर ने फ़िल्म के मुख्य कलाकारों की भी तारीफ़ की, खासकर रणवीर सिंह की, जिन्होंने अंडरकवर एजेंट जसकीरत सिंह रंगी का अपना किरदार दोबारा निभाया है। राजामौली ने सिंह की परफ़ॉर्मेंस को एक्टिंग का एक मास्टरक्लास बताया और खास तौर पर एक शेड में उनकी बहन के साथ वाले सीन को सबसे बेहतरीन पल बताया। उन्होंने लिखा कि रनणवीर सिंह क्या ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस थी यार। शेड में बहन के साथ वाला सीन तो एक्टिंग का एक मास्टरक्लास है। उस शुरुआत से लेकर दिल दहला देने वाले क्लाइमैक्स तक तुमने हमज़ा और जसकीरत दोनों किरदारों में हमें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने आर माधवन की भी तारीफ़ की, जिन्होंने अपने किरदार अजय सान्याल के ज़रिए एक देश की बेबसी और हताशा को बड़े ही शानदार ढंग से दिखाया है।

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