पहली बार सदन में बोले वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, कहा- हमारी डेमोक्रेसी में है अनोखी ताकत

चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि लोग देश को गाइड करने के लिए पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं, जो ज्ञान और सामूहिक फैसले का सबसे ऊंचा मंच है। महान तमिल संत कवि तिरुवल्लुवर (The great Tamil saint poet Thiruvalluvar) हमें सिखाते हैं कि सिर्फ वही शब्द बोलें जो काम के और मतलब वाले हों और उन शब्दों से बचें जो समाज के हित में न हों। “जैसा कि कई सदस्यों ने बताया कि भारत की निटवेअर कैपिटल तिरुप्पुर (Knitwear Capital Tiruppur) से भारत की नेशनल कैपिटल नई दिल्ली (National Capital New Delhi) तक का मेरा छोटा सा सफर। यह हमारी डेमोक्रेसी (Democracy) की अनोखी ताकत है। सिर्फ डेमोक्रेसी में ही कोई व्यक्ति पब्लिक लाइफ में सबसे छोटी शुरुआत से ऊंचे पदों तक पहुंच सकता है। इससे मुझे चेयर के कामों और जिम्मेदारियों के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। हम सभी को भारत की डेमोक्रेटिक ताकत पर गर्व होना चाहिए और इसे डेमोक्रेसी की मां के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सदन के नेता जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह और अलग-अलग पार्टियों के नेताओं को उनकी शुभकामनाओं और सपोर्ट के लिए धन्यवाद दिया।