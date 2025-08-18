Vice Presidential Polls: तिरुचि शिवा होंगे विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार! सीपी राधाकृष्णन से होगी टक्कर

Vice Presidential Polls: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए को निर्वाचक मंडल (लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल ) में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। ऐसे में राधाकृष्णन का जीतना तय माना जा रहा है। अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है तो 9 सितंबर को चुनाव होगा। इस बीच विपक्ष के संभावित उम्मीदवार का नाम सामने आ चुका है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो विपक्षी इंडिया गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सामने राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा को उतार सकता है। तिरुचि शिवा भी तमिलनाडु से आते हैं। ऐसे में यह लड़ाई तमिल बनाम तमिल की हो सकती है। इसके अलावा, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिसको ध्यान में रखकर विपक्ष तिरुचि शिवा उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि एनडीए ने तमिलनाडु चुनाव को देखते हुए ही राधाकृष्णन को उम्मीदवार घोषित किया है।

बता दें कि राज्‍यसभा सांसद तिरुची शिवा डीएमके के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय है। उन्‍हें डीएमके का महत्‍वपूर्ण रणनीत‍िकार माना जाता है। संसद में डीएमके की रीत‍ि नीत‍ि शिवा ही तय करते हैं। उन्होंने सामाजिक न्याय, राज्यों के हित और संघीय व्यवस्था पर बहुत काम क‍िया है।