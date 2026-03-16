VIDEO : लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में 12वीं के छात्र की गई जान, बुलेट-स्कूटी की भीषण टक्कर,

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक रेसिंग में 12वीं के छात्र की जान चली गई। जनेश्वर मिश्र पार्क (Janeshwar Mishra Park) के पास बुलेट और कावासाकी बाइक सवार रेस लगा रहे थे। तभी सामने स्कूटी आ गई। स्कूटी से टकराने के बाद बुलेट डिवाइडर से जा भिड़ी।

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क इलाके में सुबह तीन किशोर बाइक लेकर निकले। 17 साल का नैतिक 12 वीं का छात्र था जो बुलेट पर सवार था। दूसरा आदित्य श्रीवास्तव कावासाकी पर। तीसरा कृष्ण सिंह अन्य बाइक पर। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य और नैतिक में रेस लगी। नैतिक के आगे एक अन्य स्कूटी सवार आ गया। उससे बाइक टकराई और फिर डिवाइडर में भिड़ी। उनके पीछे आ रहे आदित्य और कृष्ण भी गिरे। नैतिक का सिर फट गया था और उसकी मौत हो गई। आदित्य और कृष्ण को चोटें आई हैं।