  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. VIDEO : लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में 12वीं के छात्र की गई जान, बुलेट-स्कूटी की भीषण टक्कर,

VIDEO : लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में 12वीं के छात्र की गई जान, बुलेट-स्कूटी की भीषण टक्कर,

यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक रेसिंग में 12वीं के छात्र की जान चली गई। जनेश्वर मिश्र पार्क (Janeshwar Mishra Park) के पास बुलेट और कावासाकी बाइक सवार रेस लगा रहे थे। तभी सामने स्कूटी आ गई। स्कूटी से टकराने के बाद बुलेट डिवाइडर से जा भिड़ी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाइक रेसिंग में 12वीं के छात्र की जान चली गई। जनेश्वर मिश्र पार्क (Janeshwar Mishra Park) के पास बुलेट और कावासाकी बाइक सवार रेस लगा रहे थे। तभी सामने स्कूटी आ गई। स्कूटी से टकराने के बाद बुलेट डिवाइडर से जा भिड़ी।

पढ़ें :- लखनऊ में 17 मार्च को कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, सीएम योगी, कोहली और धोनी सहित समेत कई मेहमान होंगे शामिल

पढ़ें :- हर जिले में जातीय पक्षपात के चलते अपने ही जाति के अधिकारियों की तैनाती कर स्वजातीय माफ़ियाओं और अपराधियों को दिया जा रहा संरक्षण: अखिलेश यादव

लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क इलाके में सुबह तीन किशोर बाइक लेकर निकले। 17 साल का नैतिक 12 वीं का छात्र था जो बुलेट पर सवार था। दूसरा आदित्य श्रीवास्तव कावासाकी पर। तीसरा कृष्ण सिंह अन्य बाइक पर। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य और नैतिक में रेस लगी। नैतिक के आगे एक अन्य स्कूटी सवार आ गया। उससे बाइक टकराई और फिर डिवाइडर में भिड़ी। उनके पीछे आ रहे आदित्य और कृष्ण भी गिरे। नैतिक का सिर फट गया था और उसकी मौत हो गई। आदित्य और कृष्ण को चोटें आई हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video- ईद की नमाज और पुष्पवर्षा की मांग पर बवाल, भाजपा सांसद स​तीश गौतम बोले– “अब हमारी छाती पर चढ़ेंगे क्या?”

Video- ईद की नमाज और पुष्पवर्षा की मांग पर बवाल, भाजपा सांसद...

VIDEO : लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में 12वीं के छात्र की गई जान, बुलेट-स्कूटी की भीषण टक्कर,

VIDEO : लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में 12वीं के छात्र की...

लखनऊ में 17 मार्च को कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, सीएम योगी, कोहली और धोनी सहित समेत कई मेहमान होंगे शामिल

लखनऊ में 17 मार्च को कुलदीप यादव का ग्रैंड रिसेप्शन, सीएम योगी,...

Video Viral : प्रेमी के साथ रंगरेलिया मना रही पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस लेकर होटल पहुंचा पति

Video Viral : प्रेमी के साथ रंगरेलिया मना रही पत्नी को रंगे...

प्रयागराज जंक्शन पर 3 महीने तक घूमता रहा ‘फर्जी दरोगा’, टिकट चेकिंग के नाम पर करता था वसूली

प्रयागराज जंक्शन पर 3 महीने तक घूमता रहा ‘फर्जी दरोगा’, टिकट चेकिंग...

Nautanwa:आग़ाज फाउंडेशन के इफ्तार कार्यक्रम में उमड़ा सैकड़ों लोगों का सैलाब, अमन-चैन और तरक्की की हुई दुआ

Nautanwa:आग़ाज फाउंडेशन के इफ्तार कार्यक्रम में उमड़ा सैकड़ों लोगों का सैलाब, अमन-चैन...