Video- ‘जबरन ब्राह्मण युवक के पैर धुलवाए गए और गंदा पानी पीने को मजबूर किया…’ कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है। यहां पर एक युवक को ब्राह्मण जाति के युवक की एआई वीडियो शेयर करने के लिए अपमानित किया गया। पीड़ित को ब्राह्मण जाति के युवक धुलने और कथित तौर पर उस गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना दमोह जिले के पटेरा ब्लॉक के सतरिया गांव का है। यहां पर शराबबंदी के बावजूद शराब बेचने के आरोपी अनुज पांडे को पंचायत ने सजा के रूप में पूरे गांव में घूमकर माफी मांगने और 2100 रुपए का अर्थदंड देने को कहा था। अनुज पांडे ने यह सजा स्वीकार कर ली। इस बीच गांव के कुशवाहा जाति के युवक पुरुषोत्तम ने अन्नू का एक फोटो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें AI की मदद से अन्नू को जूते की माला पहने दिखाया गया था।

इस फोटो के वायरल होने और विवाद बढ़ता देख पुरुषोत्तम ने 15 मिनट में वह पोस्ट डिलीट कर दी। इसके बाद अनुज पांडेय ने पुरुषोत्तम और उसके परिवार को गालियां दीं। सतरिया और आसपास के ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसे अपनी जाति का अपमान बताया, जबकि मामला दो व्यक्तियों के बीच का था। फिर पुरुषोत्तम को न सिर्फ माफी मांगने बल्कि “पैर धोकर पानी पीने” जैसी अपमानजनक सजा दी गई। पुरुषोत्तम से उससे यह कहलवाया गया कि वह समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांगे।

पुरुषोत्तम ने माफी भी मांगी और 5100 रुपए का अर्थदंड भी दिया। बताया जा रहा है कि पैर धोने का वीडियो मौजूद है, लेकिन पैर का पानी पीने का वीडियो नहीं है। इस घटना ने बुंदेलखंड के ग्रामीण समाज में सामाजिक भेदभाव और रूढ़ियों की जिंदा तस्वीर बन गया। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्ष इसे आपसी मामला बता रहे हैं। वहीं, पुलिस और प्रशासन को अब तक शिकायत का इंतजार है।

इस बीच कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘मध्य प्रदेश में पुरुषोत्तम कुशवाहा से जबरदस्ती अनुज पांडेय के पैर धुलवाए गए, फिर उस गंदे पानी को पीने को मजबूर किया गया। पुरुषोत्तम कुशवाहा को धमकाकर ये कहलवाया गया कि वो आजीवन ब्राह्मणों की पूजा करता रहेगा। ये घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। देश के संविधान के खिलाफ है। संविधान ने देश के हर नागरिक को समान दर्जा दिया है।’

पार्टी ने आगे लिखा, ‘दलितों-पिछड़ों के साथ हो रही ऐसी घटनाएं पूरे देश और समाज पर कलंक हैं। ऐसी घटनाओं की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। BJP सरकार इस घटना से जुड़े अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, ताकि साफ संदेश जाए कि समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलेगा, RSS-BJP के चहेते मनुवाद से नहीं।’