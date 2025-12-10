VIDEO: शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखा मौलवी, ग्रामीणों ने पेड़ से बांध कर डंडों से पीटा

पटना। बिहार से दिल दहला देने वाला वीडिया सामने आया है। वीडियो में एक मौलवी को ग्रामीण ने पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। मौलवी को ग्रामीणों ने एक शादीशुदा महिला के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। ग्रामीणों ने मौलवी के साथ महिला को भी पेड़ से बांधकर पीटा है। वहीं मौलवी के साथ मारपीट का वीडियो किसी ने बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और वीडियो की जांच कर आरोपी और पीड़ित दोनों की तलाश कर रही है।

बिहार के सुपौल जनपद के छातापुर प्रखंड से सटे बसंतपुर में एक मौलवी कुछ बच्चों को कोचिंग पढ़ाने जाता था। इस दौरान गांव के लोगों ने मौलवी को एक शादीशुद महिला के आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और एक ही पेड़ से रस्सी से दोनों को बांध दिया। इस ग्रामीणों ने डंडे से मौलवी और महिला दोनों की पिटाई करना शुरू कर दिया। इसी दौरान घटना स्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने मारपीट का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक मौलवी है विशनपुर शिवराम पंचायत के नाथबाड़ी में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता है। महिला के साथ अवैध संबंध के शक में मौलवी की पिटाई की गई है। घटना रविवार की बताई जा रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मौलवी पक्ष के कुछ लोग बीच बचाव करने के घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। पंचायत में लगभग दो लाख रुपए जुर्माना के तौर पर लेकर मामले को रफा दफा कर दिया गया है। वहीं बलुआ थाना प्रभारी सुमित कुमार ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पीड़ित की भी तलाश की जा रही है।