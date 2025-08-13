Video – बलरामपुर में मूक-बधिर युवती से हैवानों ने श्मशान घाट पर किया गैंगरेप, आबरू बचाने के लिए सड़क पर दौड़ती दिखी पीड़िता

बलरामपुर। यूपी के बलरामपुर जिले में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में मंद बुद्धि व मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले दो युवकों को पुलिस ने मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों ने अपने जुर्म को पुलिस की पूछताछ में कबूल कर लिया है। अभियुक्तों ने एफसीआई गोदाम के पास स्थित श्मशान घाट के कमरे में युवती के साथ दुष्कर्म किया था। दोनों युवकों ने नशे की हालत में अकेली दिव्यांग लड़की को देखकर उसे मोटर साइकिल पर लिफ्ट दिया और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ पकड़ लिया है।

पिछले 12 अगस्त को कोतवाली देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी 21 वर्षीय मंद बुद्धि व मूक बधिर बहन मामा के घर से लौट रही थी। उसे रास्ते में अकेला पाकर अज्ञात लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। यह लड़की पुलिस चौकी से थोड़ी ही दूरी पर बेहोशी की हालत में बरामद की गई। इसके पहले एसपी आवास के बाहर गोंडा बलरामपुर मार्ग पर भागते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। यह घटना देखते ही देखते देश व प्रदेश में चर्चित हो गई थी। जिसे लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर घटना खुलासा के लिए एसपी विकास कुमार टीम बनाई थी। एसपी ने बताया कि घटना के बाद आने जाने वाले मार्गों के सीसीटीवी फुटेज व अन्य परिस्थितिजन साक्ष्यों को एकत्र किया गया। जिसमें यह प्रकाश में आया कि वांछित अभियुक्त अंकुर वर्मा पुत्र चन्द्रदेव व हर्षित कुमार पाण्डेय पुत्र प्रयागदत्त पाण्डेय निवासीगण कुकुरभुकवा शामिल हैं। मुखविर से सूचना मिली कि दोनों अभियुक्त घटना को अंजाम देने के बाद नेपाल भागने की फिराक में हैं।

इनका लोकेशन शंकरपुर के निकट निर्माणाधीन हाइवे पर मिला। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस मोटरसाइकिल सवाल दोनों अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर यह दोनों भागने लगे। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर तमंचे से फायर किया। जिस पर पुलिस ने भी जबाबी कार्रवाई की। पुलिस से हुई मुठभेड़ में हर्षित के दाहिने पैर में गोली लगी, जबकि अंकुर वर्मा भागते समय नाला किनारे पत्थर पर गिरकर घायल हो गया, जिससे उसका पैर फैक्चर हो गया है।

इस दौरान कोतवाली देहात के उपनिरीक्षक अमित चौहान को भी चोटें आई हैं। एसपी ने बताया कि हर्षित के कब्जे से एक अदद 315 बोर तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को बरामद किया गया है। दोनों का उपचार संयुक्त जिला चिकित्सालय में कराकर न्यायालय भेज दिया गया है। श्मशान घाट पर दरिंदों ने किया दुष्कर्म मूक बधिर एवं मंद बुद्धि युवती के साथ दरिंदों ने एफसीआई गोदाम के पीछे श्मशान घाट के कमरे में दुष्कर्म किया। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों

अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इनके द्वारा यह बताया गया है कि दोनों अच्छे दोस्त थे, जो 11 अगस्त की शाम लगभग चार बजे मार्केट घूमने के लिए निकले थे। घूमने के बाद फुलवरिया बाईपास स्थित शराब की दुकान शराब पी। वहां से बहादुरापुर जाते समय इन लोगों को एक अकेली लड़की पैदल जाते दिखी। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि उन दोनों ने लड़की को लिफ्ट देने के बहाने बाइक पर बैठा लिया और उसे सुनसान स्थान एफसीआई गोदाम के पीछे स्थित कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। लड़की को फिर इन दोनों बाइक पर बैठाकर रेंजरी के पास छोड़कर फरार हो गए।