  3. VIDEO: एसडीएम और पेट्रोल पंप कर्मियों में हुई जमकर मारपीट, साथी महिला का आरोप उसके साथ हुई छेड़छाड़

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते है कि एसडीएम और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों में मारपीट हो रही है। एसडीएम का आरोप है कि कर्मचारियों ने उनके साथ मौजूद महिला को आंख मारा था। ​पुलिस ने तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला राजस्थान के भिलवाड़ा जनपद का है और एसडीएम भी उसी जिले के है। वहीं मामला बढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने एसडीएम को निलंबित कर दिया है।

By Satish Singh 
Updated Date

राजस्थान के प्रतापगढ़ में तैनात एसडीएम छोटू लाल शर्मा मंगलवार रात जसवंतपुर क्षेत्र के एक पेट्रोप पंप पर सीएनजी डलवाने गए थे। इस दौरान पेट्रोप पंप के कर्मचारियों ने उनकी कार में सीएनजी भरने से पहले पीछे खड़ी कार में सीएनजी भरने लगे। इस पर एसडीएम छोटू लाल को गुस्सा आ गया और उन्होने एक कर्मचारी को ​थप्पड़ मार दिया। इस पर कर्मचारियों ने भी उनके साथ मारपीट कर दी। इस पर एसडीएम के साथ सफर कर रही एक महिला ने थाने में तहरीर दी, जिसमें उन्होने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप पर उनके साथ छेड़छाड़ की गई। पुलिस ने पेट्रोल पंप के तीन कर्मचारियों दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत और राजा शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि शारीरिक झड़प और उत्पीड़न की शिकायत दोनों की जांच चल रही है। वहीं गुरुवार रात राजस्थान सरकार ने एसडीएम छोटू लाल शर्मा को निलंबित कर दिया।

