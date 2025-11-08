  1. हिन्दी समाचार
  3. Video- ‘समस्तीपुर में भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली…’ आरजेडी ने वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। जिसमें 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बीच महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने पहले चरण में हुए मतदान के बाद ईवीएम से निकलने वाली VVPAT पर्चियों को फेंकने का आरोप लगाया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, आरजेडी ने शनिवार को अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो शेयर कर आरोप लगाया है कि समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा में भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी ने लिखा, “समस्तीपुर के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के KSR कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में EVM से निकलने वाली VVPAT पर्चियां फेंकी हुई मिली। कब, कैसे, क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया? क्या चोर आयोग इसका जवाब देगा? क्या यह सब बाहर से आकर बिहार में डेरा डाले लोकतंत्र के डकैत के निर्देश पर हो रहा है।”

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, इन आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि समस्तीपुर के डीएम को मौके पर जाकर जाँच करने का निर्देश दिया गया है। चूँकि ये मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियाँ हैं, इसलिए मतदान प्रक्रिया की शुचिता बरकरार है। डीएम ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को भी सूचित कर दिया है। हालाँकि, संबंधित एआरओ को लापरवाही के लिए निलंबित किया जा रहा है और एफआईआर दर्ज की जा रही है।

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान गुरुवार को संपन्न हुआ था। जिसमें समस्तीपुर समेत 18 जिलों की 121 सीटों के लिए लोगों ने वोट डाले थे। इस दौरान मतदान को लेकर मतदाताओं में जो उत्साह देखने को मिला। पहले चरण में 121 सीटों पर 64.69 प्रतिशत मतदान हुआ है, जोकि पिछले विधानसभा चुनाव में हुए मतदान से करीब साढ़े आठ फीसदी मतदान ज्यादा है। वहीं, मुजफ़्फरपुर के बाद समस्तीपुर ऐसा जिला है, जहां पर सबसे ज्यादा 70.63 फीसदी वोटिंग हुई है।

