VIDEO-अमिताभ ठाकुर ने चुनाव आयुक्तों के अधिकार को हाईकोर्ट में दी चुनौती

लखनऊ। आजाद अधिकार सेना (Azad Adhikar Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (National President Amitabh Thakur) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के लखनऊ बेंच (Lucknow Bench) में याचिका दायर कर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती (Challenge to Section 16 of Election Commissioner Act 2023) दी है।

अमिताभ ठाकुर (Amitabh Thakur)ने कहा है कि इस अधिनियम की धारा 16 में चुनाव आयुक्त को अपने सभी कार्यों तथा शब्दों के लिए सभी प्रकार के सिविल और आपराधिक बात से पूरी तरह छूट मिली हुई है और उन पर इस दौरान के कार्यों के लिए कोई सिविल और आपराधिक वाद नहीं चल सकता है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) और हाई कोर्ट जज सहित किसी भी अन्य प्राधिकारी को इस प्रकार की पूरी छूट और सुरक्षा नहीं दी गई है। अतः उन्होंने इसे मनमाना तथा संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत बताते हुए हाई कोर्ट से इस अधिनियम की धारा 16 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

लोकतंत्र की हत्या के काले कानून के खिलाफ कल जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी आजाद अधिकार सेना

आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (National President Amitabh Thakur) ने 30 दिनों से अधिक जेल में रहने पर खुद पद से हटाए जाने विषयक भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की कोशिश के लिए लाए जाने वाले काले कानून के खिलाफ द्वारा कल 22 अगस्त शुक्रवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया।