VIDEO: Atif Aslam की फैन अचानक स्टेज पर चढ़ स्टार से लिपट कर लगी फूट फूट कर रोने

मुंबई: पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम (Atif Aslam) की दुनियाभर में बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। आतिफ के गाने भारत में भी पसंद किए जाते हैं। अपनी दिलकश आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनने वाले आतिफ का एक वीडियो सामने आया है, जिसकी वजह से उनकी खूब तारीफ हो रही है। दरअसल पिछले हफ्ते उन्होंने बांग्लादेश में एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया था।

इस दौरान एक फैन बीच में ही स्टेज पर आ गई और उन्हें लाइव देखकर भावुक हो गई। वीडियो में फैन सिक्योरिटी तोड़ स्टेज पर आकर फूट-फूटकर रोती नजर आईं। इसके बाद आतिफ ने फैन को चुप करते हुए उसे गले भी लगा लिया। हालांकि फैन उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी।

बाद में जब आतिफ (Atif Aslam) ने फैन से हाथ मिलाया तो उसने उनका हाथ चूम लिया। इस पर सिंगर ने बहुत ही प्यारा रिएक्शन दिया और शांत रहे। सिक्योरिटी गार्ड(security guard) ने फैन को कसकर पकड़ते हुए स्टेज से सुरक्षित नीचे उतार दिया। जब उसे नीचे ले जाया गया तो आतिफ उसकी ओर देखकर मुस्कुराते दिखे।

A crazy Bangladeshi fan gets emotional at Atif Aslam's last night show in Dhaka. pic.twitter.com/U6ZewXfKZp

— Nznn Ahmed (@na_nznn) April 20, 2024