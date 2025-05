Video: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले- आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मुस्लिम देश सऊदी अरब भी हमारी तरह पीड़ित

Nishikant Dubey on Terrorism: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए भारत से तीन और डेलिगेशन विदेश यात्रा पर रवाना हो गए हैं। जिसमें भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अगुवाई वाला एक डेलिगेशन पहुंचेगा। वहीं, बहरीन के लिए उड़ान भरने से पहले डेलिगेशन में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण मुस्लिम देश है। वे भी हमारी तरह आतंकवाद से पीड़ित हैं। वे आतंकवाद की परिभाषा जानते हैं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम अपने तथ्य प्रस्तुत करने में सफल होंगे। जब हम वापस लौटेंगे तो दुनिया भर में माहौल पाकिस्तान के खिलाफ होगा।

दिल्ली एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को मीडिया से कहा, “जिस तरह से हम जूझ रहे हैं आतंकवाद से… तो इन देशों में जहां हम जा रहे हैं जो इस्लाम के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण देश है वो सऊदी अरब है जहां मक्का है मदीना है काबा है। वो इसी तरह के आतंकवाद से जूझ रहे हैं। यमन एक देश है वो भी मुस्लिम देश है और ये मुस्लिम देश सऊदी अरब को लगातार परेशान करता है। तंग करता है तो उनको आतंकवाद की परिभाषा पता है।” उन्होंने आगे कहा, ‘आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता… पहलगाम की घटना एक अलग घटना है, जहां पर धर्म के आधार पर पहली बार मारा गया। लेकिन, जनरली माना गया है कि आतंकवाद बाउंड्री के बाहर है और धर्म से ऊपर है। तो हम इन बातों को रखेंगे, क्योंकि सऊदी अरब के साथ-साथ फ़ोरेन पॉलिसी बहरीन की भी उसी तरह डिसाइडेड है और एक-दूसरे के प्रति उन दोनों का कॉर्पोरेशन है। कुवैत के लिए हमें आगे जाना है। कुवैत का जो वॉर हुआ 1991 में वॉर हुआ था। वो भी इंटरनल आतंकवाद था, उस पर कब्जा करने की कोशिश की थी इराक ने। उन्होंने कहा कि हम अपने तथ्य प्रस्तुत करने में सफल होंगे। जब हम लौटेंगे तो दुनिया भर में माहौल पाकिस्तान के खिलाफ होगा।”

VIDEO | Delhi: BJP MP Nishikant Dubey (@nishikant_dubey), who is part of the all-party delegation led by BJP MP Baijayant Panda, said, "Saudi Arabia is an important Islamic country… They are also suffering from terrorism like us. They know the definition of terrorism… When we… pic.twitter.com/Ouwsslpu3Y

