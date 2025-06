Video: लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान के पहियों से निकलने लगा धुआं, मचा हड़कंप

Lucknow Airport: अहमदाबाद विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिसमें क्रू मेंबर समेत 241 लोगों की मौत हो गयी। हादसे के बाद कई लोगों के मन में विमान यात्रा को लेकर डर बैठ गया है। इस बीच रविवार को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय एक विमान के पहियों में धुआं उठता दिखा। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, लखनऊ एयरपोर्ट पर रविवार सुबह सऊदी अरब पहुंचे विमान में से धुआं उठता दिखा। जेद्दा से 250 हज यात्रियों को लेकर सऊदी एयरलाइंस का विमान फ्लाइट (एसवी 3112) लखनऊ आ रहा था। लैंडिंग गियर से चिंगारी और धुआं निकलता देखा गया, जिसके बाद तुरंत आपातकालीन कार्रवाई की गई। घटना की सूचना मिलने पर विमान बचाव एवं अग्निशमन (ARFF) की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब की टीम के साथ स्थिति पर काबू पाया। हालांकि, इससे विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस दौरान पायलट की सतर्कता और एयरपोर्ट फायर टीम की त्वरित प्रतिक्रिया की बदौलत विमान में सवार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

A Saudia Airlines flight (SV 3112) Jeddah experienced a technical malfunction while landing at Lucknow’s Chaudhary Charan Singh International Airport on the morning of 15 June. Sparks and smoke were seen from the landing gear, prompting swift emergency action. pic.twitter.com/2g7KCCcSLk

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) June 16, 2025