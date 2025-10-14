Video: भारत-वेस्टइंडीज लाइव मैच में लड़की ने लड़के पर बरसाए थप्पड़; गला पकड़ा फिर... वीडियो वायरल

IND vs WI 2nd Test Viral Video: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। यह शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की पहली सीरीज जीत है। लेकिन, दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम ने कुछ हद तक लड़ाई की। चौथे दिन कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल और शाय होप ने शतक लगाया, जबकि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए। हालांकि, मैच के दौरान एक अन्य घटना सुर्खियों में बनी हुई है। जिसमें दर्शक दीर्घा में एक लड़की अपने बगल में बैठे लड़के पर थप्पड़ों की बरसात करती नजर आयी।
IND vs WI 2nd Test Viral Video: भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमा लिया है। यह शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की पहली सीरीज जीत है। लेकिन, दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम ने कुछ हद तक लड़ाई की। चौथे दिन कई खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया। वेस्टइंडीज के जॉन कैंपबेल और शाय होप ने शतक लगाया, जबकि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने तीन विकेट चटकाए। हालांकि, मैच के दौरान एक अन्य घटना सुर्खियों में बनी हुई है। जिसमें दर्शक दीर्घा में एक लड़की अपने बगल में बैठे लड़के पर थप्पड़ों की बरसात करती नजर आयी।
दरअसल, दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, मैच के चौथे दिन वेस्टइंडीज कप्तान रोस्टन चेज़ और विकेटकीपर टेविन इमलाच बल्लेबाजी कर रहे थे और भारत के लिए गेंद कुलदीप यादव ने संभाली हुई थी। इस दौरान कैमरा दर्शक दीर्घा की तरफ मुड़ा। जहां पर एक लड़की ने कई बार मजाकिया लहजे में लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रही थी। इस दौरान लड़का हंसता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं लड़की ने लड़के की गर्दन भी पकड़ी और उंगली दिखाते हुए दूसरी तरफ इशारा करती नजर आयी। अब इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। लोग वीडियो पर मजेदार कमेन्ट कर रहे हैं।
Kalesh b/w a Girl and Guy during India vs Windies Test Match😭
pic.twitter.com/BzeEw0sigK
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) October 13, 2025