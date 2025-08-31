Video- 7 साल से लापता था पति, Reel में जब दूसरी महिला के साथ दिखा तो पत्नी के उड़े होश; जांच में जुटी हरदोई पुलिस

Hardoi: यूपी के हरदोई जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां पर सात साल से लापता एक युवक किसी और महिला के साथ रील बनाता हुआ नजर आया। जब उसकी पत्नी तक यह रील पहुंची तो अपने पति को किसी और महिला के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गयी है। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के आटामऊ गांव और मुरारनगर का है, जहां पर शीलू नाम की महिला की शादी 28 अप्रैल 2017 को आटामऊ गांव के जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू से हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति जितेंद्र और ससुरालवालों ने दहेज की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया था। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे 2017 में घर से निकाल दिया गया। इस मामले में जब उसने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया तो जांच के दौरान उसका पति जितेंद्र अचानक गायब हो गया।

फिर 22 अप्रैल 2018 को जितेंद्र के पिता ने थाना संडीला में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लेकिन, पुलिस युवक का पता नहीं लगा सकी। इस दौरान जितेंद्र के परिवार ने शीलू और उसके परिवार पर ही उनके बेटे की हत्या कर उसे गायब करने का आरोप लगा दिया। हालांकि, कुछ समय बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया और शीलू अपने मायके जा कर रहने लगी। वहीं, अब सात साल बाद उसके गुमशुदा पति की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आयी हैं।

शीलू का दावा है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और लुधियान में दूसरी महिला के साथ रह रहा है। दहेज के लिए पुलिस में मामला दर्ज कराने के बाद ही पति और ससुरालवालों ने उसे गुमराह करने की साजिश रची। उन्होंने उसे और उसके बेटे को धोखा दिया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने अपने पति से फोन पर बात भी की, और उसे इस बात की पुष्टि भी हुई कि वह पंजाब के लुधियाना में एक नई जिंदगी बिता रहा है।

शीलू की शिकायत पर एएसपी नृपेंद्र का कहना है कि यह मामला संडीला थाना क्षेत्र के आटामऊ गांव से जुड़ा है, जहां जितेंद्र कुमार की गुमशुदगी की रिपोर्ट 22 अप्रैल 2018 को दर्ज कराई गई थी। अब सोशल मीडिया पर रील्स के माध्यम से पता चला है कि जितेंद्र जीवित है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, वह की जाएगी।