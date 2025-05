Video: भारतीय सेना ने सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड किया तबाह, अमृतसर में मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन

India-Pakistan conflict live updates: आतंकियों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से बौखलाया पाकिस्तान लगातार भारत के नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह पंजाब और जम्मू-कश्मीर समेत सीमावरती क्षेत्रों में ड्रोन और मिसाइल से हमला कर रहा है। कल रात पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के बाद राजस्थान के पोखरण में एक बड़ी मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसके कई ड्रोन को मार गिराए हैं। इसके अलावा, जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, बीएसएफ ने कहा कि पाकिस्तान के सियालकोट के लूनी में आतंकवादियों के लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई दूसरी तरफ से बिना उकसावे के गोलीबारी के जवाब में की गई। एक रक्षा अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान ने पंजाब के अमृतसर में बाइकर YIHA III कामिकेज़ ड्रोन लॉन्च किए, जिससे पंजाब के रिहायशी इलाकों को खतरा पैदा हो गया। आज सुबह 5 बजे सेना की एयर डिफेंस गन ने इस प्रयास को विफल कर दिया, जिससे ड्रोन हवा में ही नष्ट हो गया। ड्रोन का उद्देश्य नागरिक क्षेत्रों और निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना था।

जालंधर ग्रामीण के एक गांव में खेत में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं। भारतीय सेना- एडीजी पीआई ने एक्स पोस्ट में लिखा, “पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमलों और अन्य हथियारों के साथ हमारी पश्चिमी सीमाओं पर लगातार हमले जारी हैं। ऐसी ही एक घटना में, आज सुबह लगभग 5 बजे, अमृतसर के खासा कैंट के ऊपर कई दुश्मन के हथियारबंद ड्रोन उड़ते देखे गए। हमारी वायु रक्षा इकाइयों द्वारा दुश्मन के ड्रोन को तुरंत ही नष्ट कर दिया गया। भारत की संप्रभुता का उल्लंघन करने और नागरिकों को खतरे में डालने का पाकिस्तान का यह प्रयास अस्वीकार्य है। भारतीय सेना दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देगी।

VIDEO | Terrorist launchpad destroyed at Looni in Pakistan's Sialkot in response to unprovoked firing by other side: BSF

