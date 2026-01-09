VIDEO: रोहित शर्मा पर जय शाह बोले- हमारे कप्तान यहां बैठे हैं... मैं उन्हें कप्तान ही कहूंगा; रिएक्शन हुआ वायरल

Jay Shah and Rohit Sharma viral video: भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा को देश के सबसे सफल कप्तानों में से एक माना जाता है। जिनकी अगुवाई में भारत ने दो-दो आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की, लेकिन उनका टेस्ट से अचानक संन्यास लेना और वनडे की कप्तानी से हटाया जाना फैंस के लिए बेहद दुखदायी था। इस बीच, एक इवेंट में आईसीसी चेयरमैन जय शाह की ओर से रोहित को कप्तान बुलाया जाना, काफी सुखियों में है। जय शाह ने खुले मंच से उनके नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि वह उन्हें कप्तान ही कहेंगे।
दरअसल, आईसीसी चेयरमैन शाह यूनाइटेड इन ट्रायम्फ इवेंट को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, “हमारे कप्तान यहाँ बैठे हैं। मैं उन्हें कप्तान ही कहूंगा, क्योंकि उन्होंने टीम को दो ICC ट्रॉफ़ी दिलाई हैं। 2023 वर्ल्ड कप के दौरान, लगातार दस मैच जीतने के बाद, हम सिर्फ़ दिल जीत पाए लेकिन ट्रॉफ़ी नहीं उठा पाए। फरवरी 2024 में, मैंने राजकोट में कहा था कि अगले वर्ल्ड कप में, हम दिल और कप दोनों जीतेंगे।” इस दौरान इवेंट में मौजूद रोहित भी मुस्कुराते नजर आए। इस पल का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो रोहित के फैंस के लिए दिल छु लेने वाला है।
बता दें कि रोहित शर्मा ने दिसंबर 2021 में भारत के फुल-टाइम वनडे कप्तान के तौर पर कमान संभाली और 56 मैचों में टीम की अगुवाई की। उनकी कप्तानी में भारत ने 42 मैच जीते, 12 में हार का सामना करना पड़ा, एक मैच टाई और एक बेनतीजा रहा। उन्होंने सबसे पहले 2018 में स्टैंड-इन कप्तान के तौर पर भारत को एशिया कप का खिताब दिलाया और बाद में 2023 में फुल-टाइम कप्तान के तौर पर इस उपलब्धि को दोहराया। शर्मा ने भारत को 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंचाया, और कप्तान के तौर पर उनका कार्यकाल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत के साथ खत्म हुआ। इससे पहले 2024 में रोहित की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपनी नाम की।
Jay Shah 🗣️: “our captain Rohit Sharma is sitting here. I am still calling you captain because under you, we won two ICC trophies”.
Jay Shah is grateful to Rohit Sharma for ending the drought of ICC trophies for India 🥹🇮🇳pic.twitter.com/7xjVZdjkwQ
— Kusha Sharma (@Kushacritic) January 8, 2026
रोहित टी20आई और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। वह इस समय वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं। अक्टूबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले शुभमन गिल को शर्मा की जगह इंडिया का ODI कप्तान बनाया गया था। जिसको लेकर फैंस ने कोच गौतम गंभीर और चीफ सिलेक्टर अजित अगरकर के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की थी।