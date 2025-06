Video-मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, बोले-मैंने कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो

कलबुर्गी। पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के लगातार तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और लगातार 11 साल से प्रधानमंत्री रहने के उपलक्ष्य में एक तरफ, जहां बीजेपी (BJP) विभिन्न कार्यक्रम कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कर्नाटक के कलबुर्गी में बुधवार को प्रेस कांफ्रेस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर जोरदार हमला बोला है। खड़गे ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर 11 साल के अपने शासनकाल में 33 गलतियां करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतना झूठ बोलता हो और लोगों को “ट्रैप करता” हो तथा युवाओं को धोखा देता हो।

नोटबंदी (Demonetization) और रोजगार का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने कहा कि चाहे वह नोटबंदी (Demonetization) हो या रोजगार के मौके देने हो या फिर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना हो, ऐसी कई चीजें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कभी स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने लोगों से झूठ बोला है और गलती की है। उन्होंने इसके लिए पीएम मोदी (PM Modi) से माफी मांगने की मांग रखी।

VIDEO | As the BJP is celebrating 11 years of Narendra Modi as PM, LoP Rajya Sabha and Congress President Mallikarjun Kharge (@kharge) says, "11 years have gone, he did 33 mistakes, I have been saying in the Parliament, he speaks lies, commits mistakes, fools youths, fools poor… pic.twitter.com/j0eNFym2MS

— Press Trust of India (@PTI_News) June 11, 2025