Video-महाकुंभ मेले में वायरल गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान से मंदिर में कर ली शादी, परिवार आग बबूला,दंपति ने मांगी केरल पुलिस से सुरक्षा

महाकुंभ मेले (Mahakumbh Mela) के दौरान सुर्खियां बटोरने वाली मोनालिसा भोसले (Mona Lisa) ने तिरुवनंतपुरम के एक मंदिर में अपने प्रेमी फरमान खान (Boyfriend Farman Khan) से शादी कर ली। खबरों के मुताबिक, इस जोड़े ने साधारण से फंक्शन में शादी की और सुरक्षा के लिए केरल पुलिस (Kerala Police) से संपर्क किया है। बता दें कि उन्होंने ये कदम उनके परिवारों के उनके रिश्ते के विरोध के बीच उठाया है।

मोनालिसा भोसले ने रचाई शादी

कुंभ मेला गर्ल के नाम से मशहूर 18 वर्षीय मोनालिसा भोसले (Mona Lisa)  ने 11 मार्च को अपने प्रेमी फरमान खान से पूरे रीति-रिवाजों के अनुसार अंतर्जातीय विवाह किया। शादी केरल के तिरुवनंतपुरम के पास पूवर स्थित अरुमनूर श्री नैनार देव मंदिर में हुई। खबरों के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली मोनालिसा और महाराष्ट्र के फरमान की मुलाकात छह महीने पहले फेसबुक के जरिए हुई थी। हालांकि, अलग-अलग धार्मिक समुदायों से होने के कारण मोनालिसा के पिता जय सिंह भोसले ने इस शादी का कड़ा विरोध किया। यहां तक ​​कि उन पर मोनालिसा पर दूर के रिश्तेदार से जबरन शादी करने का दबाव डालने का भी आरोप है।

कपल ने की पुलिस से सुरक्षा की मांग

हाल ही में जब मोनालिसा (Mona Lisa)  पूवर में अपनी पहली मलयालम फिल्म ‘नागम्मा’ की शूटिंग कर रही थीं, तभी उनके पिता ने कथित तौर पर उन्हें ढूंढ निकाला और जबरन अपने शहर वापस ले जाने की कोशिश की। इस घटना के बाद, मोनालिसा (Mona Lisa)  और फरमान ने केरल की राजधानी के थंपानूर पुलिस स्टेशन में सुरक्षा की मांग की। शिकायत दर्ज कराने के बाद, उनके पिता को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने परिवार को बताया कि मोनालिसा 18 साल की हैं, इसलिए उन्हें यह निर्णय लेने का कानूनी अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं।

बाद में मोनालिसा (Mona Lisa)  फरमान के साथ स्टेशन से चली गईं और दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। केरल के कई प्रमुख नेताओं ने इस जोड़े को अपना समर्थन दिया, जिनमें केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी (Education Minister of Kerala V. Sivankutty) भी शामिल थे, जिन्होंने इस घटना को “सच्ची केरल की कहानी” बताया। सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन और सांसद ए.ए. रहीम भी उपस्थित थे।

शादी में मोनालिसा ने माथे पर सिंदूर और लाल रंग की सितारों जड़ी साड़ी पहनी थी, जबकि फरमान ने ट्रेडिशनल सफेद कमीज और मुंडू पहना था। मोनालिसा भोसले पहली बार 2025 में प्रयागराज के महाकुंभ मेले के दौरान अपनी खूबसूरत आंखों की वजह से रातोंरात नेशनल क्रश बन गईं थीं। कुम्भ मेले में रुद्राक्ष की मालाएं और मोती बेचते हुए मोनालिसा का एक वीडियो वायरल हो गया। उनकी मासूमियत, भूरी आंखों और प्यारी मुस्कान ने उनको सोशल मीडिया सेंसेशन बना दिया।

जानकारी के लिए बता दें कि मोनालिसा पी. बिनु वर्गीस की फिल्म ‘नागम्मा’ से मलयाली एक्टर कैलाश के साथ मलयालम सिनेमा में कदम रखने जा रही हैं। इतना ही नहीं, वो सनोज मिश्रा की अपकमिंग फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ से बॉलीवुड में भी डेब्यू करने की तैयारी कर रही हैं। फिल्मों के अलावा, मोनालिसा अलग-अलग ब्रांड्स के जरिए इंस्टाग्राम पर अपने फैंस से जुड़ती रहती हैं।

