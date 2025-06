Video: ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर में लगे ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे, वीडियो वायरल

Operation Blue Star: आज (6 जून) को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी है। 1 से 8 जून 1984 तक चले इस ऑपरेशन का उद्देश्य स्वर्ण मंदिर परिसर से भिंडरावाले के नेतृत्व वाले उग्रवादियों को मार गिराना था। जिसे पंजाब का एक वर्ग आज भी पवित्र स्वर्ण मंदिर में सैन्य एक्शन के रूप में देखता है। इसी बीच ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तान समर्थक नारे लगाए गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी और ऑपरेशन के दौरान मारे गए जरनैल सिंह भिंडरावाले की पुण्यतिथि पर शिरोमणि अकाली दल (मान गुट) के नेता सिमरनजीत सिंह मान के स्वर्ण मंदिर पहुंचने पर लोगों ने ‘खालिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए। इस घटना पर अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार जसबीर सिंह रोडे ने कहा, ‘ये नारे यहां और दुनिया भर में हमेशा लगाए जाते रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है।’

People raise slogans of 'Khalistan zindabad' as SAD leader Simranjit Singh Mann reaches the Golden Temple on the 41st anniversary of Operation Blue Star and also the death anniversary of Jarnail Singh Bhindranwale, who was killed during the operation. Operation Blue Star 1984. pic.twitter.com/P6MdhOG81V

— Abhimanyu Indian (@Abhi321997) June 6, 2025