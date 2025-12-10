  1. हिन्दी समाचार
Video: पाक सेना का प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी तो निकला छिछोरा, महिला पत्रकार को सारेआम किए अश्लील इशारे

Pakistan News: पाकिस्तानी सेना की कायराना हरकतों से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन उसके शीर्ष अधिकारी महिलाओं को अश्लील इशारे करने से भी नहीं कतराते हैं। दरअसल, पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें वह एक महिला पत्रकार को आंख मारते हुए नजर आ रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक महिला पत्रकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से जुड़ा सवाल किया। इस पर चौधरी ने जवाब देते हुए पत्रकार की ओर गलत इशारा किया। अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग पाकिस्तानी सेना के अफसर की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। वायरल वीडियो में लेफ्टिनेंट चौधरी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा’, ‘राज्य विरोधी’ और ‘भारत की कठपुतली’ बताते हैं। इस पर महिला पत्रकार अब्सा कोमल सवाल करती हैं कि यह अतीत से कैसे अलग है या हमें भविष्य में किसी बदलाव की उम्मीद रखनी चाहिए?

महिला पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए चौधरी ने कहा- चौथा बिंदु भी जोड़ें- वह (इमरान खान) जहनी मरीज (मानसिक रोगी) भी हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने मुस्काराते हुए महिला पत्रकार को आंख मारते नजर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रेस ब्रीफिंग में मौजूद थे। लेकिन, इसकी परवाह किए बिना लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने छिछोरी हरकत की। जिससे साफ है कि पाकिस्तान में महिलाओं के प्रति अफसर कैसी सोच रखते हैं।

