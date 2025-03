Video-यूपी में प्रोफेसर छात्राओं के यौन शोषण का वीडियो अश्लील वेबसाइटों पर करता था अपलोड, कॉलेज ने किया निलंबित, पुलिस जल्द करेगी गिरफ्तार

लखनऊ। यूपी के हाथरस जिले में पीसी बागला डिग्री कॉलेज (PC Bagla Degree College) के भूगोल विभाग के प्रभारी डॉ. रजनीश (Dr. Rajneesh, in-charge of Geography department) की छात्राओं के साथ जो अश्लील वीडियो (Pornographic Video) सामने आई हैं, वह प्रोफेसर ने खुद अपने मोबाइल से ही रिकॉर्ड की थीं। ऐसे लगभग 59 वीडियो मिले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इनमें से कुछ वीडियो उनके द्वारा अश्लील वेबसाइट्स (Pornographic Websites) पर भी अपलोड की गई हैं। पुलिस आरोपी प्रोफेसर की तलाश कर रही है। एसी हाथरस ने इस मामले की जांच के लिए तीन टीमों का गठन कर दिया है। कॉलेज प्रशासन ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है।

करीब एक महीने पहले केंद्रीय महिला आयोग (Central Commission for Women) सहित तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास एक गुमनाम शिकायती पत्र भेजा गया था। इसमें पीसी बागला डिग्री कॉलेज (PC Bagla Degree College) के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष एवं कालेज के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर डाॅ. रजनीश (Head of the Department of Geography and Chief Proctor of the college, Professor Dr. Rajneesh) के खिलाफ यौन शोषण (Sexual Exploitation) का आरोप लगाया गया था। कुछ दिनों तक सीओ सिटी ने इस शिकायती पत्र को लेकर जांच पड़ताल की। कई लोगों से बुलाकर जानकारी की। पुलिस के पास शिकायती पत्र के साथ करीब बारह फोटो भेजे गए थे। इसमें से कुछ फोटो कॉलेज के अंदर के ऑफिस के हैं। बताया जा रहा है कि इन फोटो में प्रोफेसर डाॅ. रजनीश कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लीलता करता दिख रहा है। पुलिस ने फोटो में दिख रही छात्राओं के नाम पता जानने की कोशिश की, लेकिन कालेज प्रशासन की ओर से पुलिस को कोई सहयोग नहीं दिया गया।

📢 हाथरस: शिक्षा के मंदिर में छुपा दरिंदा! हाथरस के सेठ पीजी बागला डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर रजनीश कुमार 20 साल से छात्राओं का यौन शोषण कर रहा था! 50 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। 📌 कॉलेज प्रशासन ने पहले इसे बचाने की कोशिश की… pic.twitter.com/ywoy21m7vV — Suraj rawat (@Surajrawat097) March 16, 2025

एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा (SP Chiranjeev Nath Sinha) ने इस मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह (Additional Superintendent of Police Ashok Kumar Singh) से कराई। एएसपी को जांच के दौरान शिकायत में कुछ तथ्य सही मिले। उन्होंने अपनी रिपोर्ट एसपी को भेज दी। पुलिस ने इस मामले के वायरल होने के बाद हाथरस गेट कोतवाली के औद्योगिक चौकी इंचार्ज सुनील कुमार की ओर से प्रोफेसर डॉ. रजनीश के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब पुलिस आरोपी प्रोफेसर की तलाश कर रही है। प्रोफेसर द्वारा छात्राओं के यौन शोषण (Sexual Exploitation) के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब पुलिस इस मामले से जुड़ी पीड़ित छात्राओं के बयान दर्ज करने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास कर रही है। लेकिन, छात्राएं लोक-लाज के चलते बयान दर्ज कराने से बच रही हैं। डॉ. रजनीश परीक्षाओं में नंबर बढ़वाने और नौकरी लगवाने के नाम पर छात्राओं को अपनी बातों में उलझा लेता था। प्रोफेसर खुद ही अपने मोबाइल से छात्राओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था। प्रोफेसर के मोबाइल से करीब 59 वीडियो वायरल हुई हैं।

आरोपी प्रोफेसर डॉ. रजनीश निलंबन अवधि में शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे

छात्राओं के यौन शोषण (Sexual Exploitation) के आरोपों में घिरे पीसी बागला डिग्री कॉलेज (PC Bagla Degree College) के भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. रजनीश सिंह (Head of the Department of Geography Professor Dr. Rajneesh) को कॉलेज से निलंबित कर दिया गया है। कॉलेज के सचिव ने इसका आदेश जारी किया है। आदेश में उन्होंने कहा है कि कॉलेज के प्राचार्य महावीर सिंह छौंकर ने उन्हें बताया कि डॉ. रजनीश (Dr. Rajneesh) के खिलाफ थाना हाथरस गेट में मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण काफी गंभीर है। इससे महाविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने बताया कि डॉ. रजनीश (Dr. Rajneesh) को निलंबन अवधि में सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना होगा। सचिव ने निर्देश दिए हैं कि डॉ. रजनीश निलंबन अवधि में शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे। प्राचार्य की अनुमति पर ही वह शहर से बाहर जा सकते हैं।

बयान दर्ज कराने सामने नहीं आ रही छात्राएं