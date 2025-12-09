Video: पूर्व CJI पर जूता फेंकने वाले राकेश किशोर की वकील ने चप्पल से की पिटाई तो लगाने लगा- सनातन धर्म की जय हो के नारे

Lawyer Rakesh Kishore beaten up: सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजेआई बीआर गवई पर जूते फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर की पिटाई का मामला सामने आया है। किशोर पर मंगलवार कोकड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में जूते से हमला किया गया। इस वीडियो में किशोर ने पहले पिटाई करने वाले को अपशब्द कहे फिर सनातन धर्म की जय हो के नारे लगाने लगा।
Lawyer Rakesh Kishore beaten up: सुप्रीम कोर्ट में पूर्व सीजेआई बीआर गवई पर जूते फेंकने की कोशिश करने वाले राकेश किशोर की पिटाई का मामला सामने आया है। किशोर पर मंगलवार कोकड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में जूते से हमला किया गया। इस वीडियो में किशोर ने पहले पिटाई करने वाले को अपशब्द कहे फिर सनातन धर्म की जय हो के नारे लगाने लगा।
दरअसल, वकील राकेश किशोर ने हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंक कर हंगामा किया था। जिसके बाद किशोर को बार काउंसिल ने उन्हें निलंबित कर दिया था। राकेश किशोर ने तमाम निंदाओं के बाद कहा था कि उन्हें अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। लेकिन, उन्हें पूर्व सीजेआई गवई ने माफ कर दिया था। अब किशोर को कोर्ट परिसर में ही कुछ वकीलों ने चप्पलों से पीट दिया। इस मामले में शाहदरा बार एसोसिएशन के सचिव नरवीरडबास का कहना है कि इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है।
वकील राकेश किशोर की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें वह हमलावरों से अपनी पिटाई का कारण पूछते हैं और कुछ अपशब्द भी कहते हैं। फिर किशोर ‘सनातन धर्म की जय हो के नारे’ लगाने लगते हैं। वहीं, मौके पर मौजूद लोग बीच-बचाव के लिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी मुश्किलों से कोर्ट सुरक्षा कर्मियों ने बीच-बचाव करके उन्हें बाहर निकाला।
हिंसा का जवाब हिंसा नहीं हो सकता है!
