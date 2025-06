VIDEO : रैपर टॉमी जेनेसिस की मां काली जैसी वेशभूषा व म्यूजिक वीडियो में अश्लील हरकत, हिंदू और ईसाई समुदाय आग बबूला

Tommy Genesis Controversy: कनाडाई रैपर ‘टॉमी जेनेसिस’ इन दिनों अपने नए म्यूजिक वीडियो ‘True Blue’ में मां काली जैसी वेशभूषा अपनाने और आपत्तिजनक दृश्य दिखाने पर हिंदू और ईसाई समुदाय आग बबूला है। टॉमी जेनेसिस ने अपने म्यूजिक वीडियो में नीले रंग की बॉडी पेंट कर, माथे पर बिंदी लगाकर, सोने के गहने पहनकर और हाथ में क्रॉस लेकर मां काली जैसी वेशभूषा में शूट किया है। वीडियो में वह एक जगह क्रॉस को चाटती हुई और नमस्ते की मुद्रा में भी दिखाई देती हैं।

bro i’m not even a hindu or a christian but this was so uncomfortable to watch like it just feels so off. what’s with the mindset of mocking other religions culture and beliefs for clout? the insane part is that tommy genesis is an indian plus the song and music is just AWFUL😭😭 https://t.co/ZuQ0ceqSL3 pic.twitter.com/Of9oiJwZWY

