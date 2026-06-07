Video Viral : खचाखच भरी ट्रेन को प्रेमी युगल ने बना दिया OYO, पार की बेशर्मी की सारी हदें

Video Viral : आजकल के प्रेमी युगल ने सब्र और शर्म तो बेच ही दिया है। खचाखच भरी ट्रेन को बना दिया OYO, बेशर्मी की पराकाष्ठा हो गई। ये लड़का अपनी प्रेमिका के साथ अश्लील हरकत करता रहा और यात्री वीडियो बनाते रहे। एक युवक ने उन्हें रोका तो लड़की कहने लगी कि तुम अपना काम करो तुम्हें क्या परेशानी है? अब इन्हें कोई कैसे समझाए कि सार्वजनिक स्थान पर ये सब नहीं कर सकते।

आखिरकार रेलवे ऐसे छपरी लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं करता…. सार्वजनिक स्थान पर कितनी घटिया हरकत करता है…..!!

रेलवे विभाग ऐसे लोगों पर चिन्हित करके सिर्फ एक पर कार्यवाही कर दे फिर दुबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा… pic.twitter.com/tiPNPAU5qQ — Drx Santosh Yadav (@Santosh13298329) June 2, 2026

जरा सोचिए इस ट्रेन में खचाखच भरे बोगी में ठीक से बैठने तक की जगह नहीं है, लेकिन इन दोनों हवसी ने सारी हदें पार कर दी है। क्या इन लोगों के घर नहीं है ये सब करने के लिए ट्रेन ही बची है। इसमें बड़े और यहां तक कि छोटे-छोटे बच्चे सब लोग सफ़र करते है उनकी मानसिकता पर इन हवसी की हरकतों का क्या असर पड़ेगा? ऐसे लोगों पर रेलवे को सख़्त कार्यवाही करनी चाहिए।

यहां दोनों लोग बराबर के दोषी है। इसलिए कठोर सजा जुर्माने के साथ दी जानी चाहिये। आस पास के बैठे लोग भी असहज महसूस करते हैं कुछ इस तरह के दरिंदों की वजह से वायरल वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है इसको हरकतें बाक़ी आप लोग बताओ? अब सवाल उठता है कि आखिरकार रेलवे ऐसे छपरी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? सार्वजनिक स्थान पर कितनी घटिया हरकत करता है। लोगों का कहना है किरेलवे विभाग ऐसे लोगों पर चिन्हित करके सिर्फ एक पर कार्रवाई करे तो फिर दुबारा कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये वायरल वीडियो कब का है और कहां का है? hindi.pardaphash.com इसकी पुष्टि नहीं करता है।