Video-सोनाक्षी सिन्हा पपराजी पर हुईं फायर, बोलीं- जब तक आप नहीं जाओगे, मैं…

मुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) अचानक पपराजी पर भड़क गईं। बता दें कि अक्सर सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) हमेशा पपराजी के साथ मस्ती मजाक करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पपराजी को सबक सिखाया है। उन्होंने अपनी कार में बैठने से मना कर दिया और कहा कि जब तक पपराजी तस्वीरें लेना बंद नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे तब तक वो अपनी कार में नहीं बैठेंगी।

आखिर हुआ क्या?

रविवार को सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha), अभिनेत्री आकांक्षा रंजन और निर्देशक शरण शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में शामिल होने पहुंची थीं। जब वे फंक्शन खत्म होने के बाद बाहर निकलने लगीं, तो पपराजी ने उन्हें घेर लिया और लगातार तस्वीरें क्लिक करने लगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) पपराजी को टोकते हुए कहती हैं, ‘बस, अभी गाड़ी के अंदर नहीं… हो गया। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।’ जब पपराजी इसके बावजूद पीछे नहीं हटे, तो सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) ने सख्त लहजे में कहा कि ‘जब तक आप नहीं जाओगे, मैं कार में नहीं बैठूंगी।’ उनके इस कड़े रुख को देखकर पपराजी ने कैमरे बंद किए और पीछे हट गए।

सोनाक्षी ने ऐसा क्यों किया?

दरअसल, सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की इस नाराजगी के पीछे एक हालिया घटना है। कुछ ही दिनों पहले उनके माता-पिता, दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा (Actor Shatrughan Sinha) और पूनम सिन्हा (Poonam Sinha) , एक रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे। जब वे बाहर निकलकर कार में बैठने की कोशिश कर रहे थे, तब पपराजी ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था और रास्ता नहीं दिया। माता-पिता के साथ हुई इस बदसलूकी और प्राइवेसी में दखल को लेकर सोनाक्षी काफी आहत थीं और इसी वजह से उन्होंने रिसेप्शन के बाहर पपराजी को सख्त चेतावनी दी।

यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं सोनाक्षी

अभिनय के अलावा, सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) इन दिनों यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाने में भी काफी व्यस्त हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 1.1 मिलियन (11 लाख) से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जहां उनके मेकअप और स्किनकेयर ट्यूटोरियल्स (Skincare Tutorials) को लाखों व्यूज मिलते हैं। इसके साथ ही, अपने पति जहीर इकबाल के साथ उनके मजेदार वीडियो और बातचीत भी फैंस के बीच काफी पॉपुलर हैं।