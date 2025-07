Video : एक साथ 6 लड़कों को डेट कर रही थी लड़की, मिला ऐसा सरप्राइज पैरों तले खिसक गई जमीन

नई दिल्ली। बांग्लादेश के ढाका के एक लड़की एक ही समय में छह पुरुषों के साथ गुप्त रूप से डेटिंग कर रही थी। उनमें से एक को यह पता चला गया। उसने लड़की को सबक सिखाने का सोचा। उसने एक रेस्टॉरेंट में ले जाकर सरप्राइज देने के बहाने लड़‌की की आंखें बंद की और बाकी पांच लोगों को बुलाया। कैफे में बैठे हुए उस आदमी को अपनी आंखें बंद करते हुए देखा जा सकता है। जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, वे सभी पांच लोग उसे घेर लेते हैं। महिला ने जब देखा तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई।

A girl from Bangladesh allegedly dated six men at once. One found out, invited all to a Dhaka restaurant to confront her. She was stunned, unable to respond.

