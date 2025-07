Video Viral : इंडिगो की मलेशिया में गोपनीय लैंडिंग की शिकायत, अमिताभ ठाकुर ने DGCA से उचित कार्रवाई की मांग की

नई दिल्ली। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर (Azad Adhikar Sena National president Amitabh Thakur) ने आज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, नई दिल्ली को सिंगापुर से दिल्ली (Singapore to Delhi) के लिए 27 जून 2025 को उड़ने वाली इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E 104 के (Indigo flight number 6E 104 ) मलेशिया के एक अज्ञात एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के आरोपों की शिकायत की है।

Amitabh Thakur, today presented a complaint before the Director General of Civil aviation, New Delhi as regards an alleged emergency landing of Indigo flight number 6E 104 from Singapore to Delhi at an unknown destination in Malaysia in the night of 27 June 2025. pic.twitter.com/JnlJfG3uAQ

