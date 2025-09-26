VIDEO : विशुद्धानंद महाराज बोले-'एक बच्चा पैदा करके विदेश भेजने वाले हिंदुओं को चढ़ा देना चाहिए फांसी पर ...'

  1. हिन्दी समाचार
जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri) के विशुद्धानंद महाराज (Vishuddananda Maharaj) ने कहा कि आजकल हिंदू बच्चे पैदा करते ही नहीं। पैदा करते हैं भी तो सभी का एक -एक बच्चा। उन्होंने कहा कि सभी के भीतर एक भावना होती है। एक बच्चे को पढ़ाएंगे और विदेश भेजेंगे। गर्व महसूस होता है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। जगन्नाथ पुरी (Jagannath Puri) के विशुद्धानंद महाराज (Vishuddananda Maharaj) ने कहा कि आजकल हिंदू बच्चे पैदा करते ही नहीं। पैदा करते हैं भी तो सभी का एक -एक बच्चा। उन्होंने कहा कि सभी के भीतर एक भावना होती है। एक बच्चे को पढ़ाएंगे और विदेश भेजेंगे। गर्व महसूस होता है। बच्चा विदेश में गया, लेकिन जो गया, वह गया। वह तो आएगा नहीं, जिसके कारण हमारा वोट गया। हमारी संस्कृति गई, हमारा धर्म गया। जो हिंदू एक बच्चा पैदा करके विदेश भेजता है। वह देशद्रोही है। उसे फांसी पर चढ़ाना चाहिए।

विशुद्धानंद महाराज का बयान

भरतपुर (Bharatpur) जिले से लगे डीग के श्री जड़खोर गौ धाम में इस समय श्रीकृष्ण बलराम गो आराधन महोत्सव धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। यह धार्मिक उत्सव कुल दस दिनों तक चलेगा। इस दौरान मंच पर विशुद्धानंद महाराज ने अपने विचार साझा किए, वहीं उनके साथ विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संरक्षक बड़े दिनेश भी मौजूद रहे।

पहले भी एक साधू दे चुके हैं इस तरह का बयान

बता दें की इससे पहले भी कई साधू ज्यादा बच्चे पैदा करने को लेकर बयान दे चुके है। विशुद्धानंद महाराज का ये वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है।

