VIDEO- बेड खुलवाया तो उसके अंदर प्रेमी बैठा मिला, विदेश में रह रहे शौहर ने फोन पर दी अनुमति, गांव वालों की मौजूदगी में करा दी गई शादी

अयोध्या। यूपी (UP) के अयोध्या जिले (Ayodhya District) के पूराकलंदर थाना (Purakalandar Police Station) क्षेत्र के बभनगवा गांव (Babhangawa Village) से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादीशुदा महिला से मिलने पहुंचे उसके प्रेमी की आखिरकार पूरे गांव की मौजूदगी में शादी करा दी गई। इस अनोखे फैसले में न सिर्फ प्रेमिका के शौहर ने न ही बल्कि उसके ससुर ने भी खुशी-खुशी अपनी सहमति दी।

मिली जानकारी के अनुसार गांव का निवासी आलीम पुत्र मुनीर देर रात अपनी विवाहित प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। गांव वालों ने उसे चोर समझ लिया। हालांकि वह ग्रामीणों को चकमा देकर प्रेमिका के घर पहुंच गया। जिसके बाद महिला ने प्रेमी आलीम (Lover Alim) को बेड के अंदर छिपा लिया। लेकिन जब घरवालों और ग्रामीणों को शक हुआ तो बेड खुलवाया गया, जहां से आलीम बाहर निकला। इसके बाद पूरे गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया।

घटना की शिकायत महिला के ससुर ने पूराकलंदर थाने (Purakalandar Police Station) में की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए बुलाया। थाने में बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति बन गई। महिला का पति विदेश में रहता है। जिसके बाद उसने फोन पर अपनी पत्नी और प्रेमी की शादी के लिए रजामंदी दी और दोनों को नई जिंदगी की शुभकामनाएं भी दी। वहीं, ससुर ने भी बहू के प्रेमी से विवाह पर खुशी जाहिर करते हुए किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई न करने की लिखित अपील पुलिस को सौंपी।

पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी शादी

इसके बाद गांव की मौजूदगी में प्रेमी आलीम (Lover Alim) और महिला का विवाह संपन्न कराया गया। इस अनोखी सहमति-शादी को लेकर पूरे गांव में खुशी का माहौल है और लोग इसे आपसी समझदारी का एक दुर्लभ उदाहरण मान रहे हैं। यह पूरा मामला पूराकलंदर थाना (Purakalandar Police Station) क्षेत्र के बभनगवा गांव (Babhangawa Village) का है, जो इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।