Video: नेताजी को महिला ने बीच सड़क चप्पल से पीटा, ब्लैकमेल करने और पैसे मांगने का आरोप

Video of netaji being beaten up: महाराष्ट्र में एक नेताजी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। जिसमें एक महिला कार में बैठे एक शख्स पर थप्पड़ों की बरसात करती नजर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो महिला से मार खाता दिख रहे शख्स का नाम डॉ. गजानन पारधी हैं, जो संभाजी ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे। घटना के बाद पारधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला ने डॉ. गजानन पारधी पर ब्लैकमेल करने, पैसे मांगने, फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के साथ-साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। यह पिटाई का वीडियो अकोला के मुर्तिजापुर तालुका का बताया जा रहा है। इस वीडियो में देख रहा है कि पारधी एक कार में पीछे की सीट पर बैठें और गाड़ी का दरवाजा खुला है। वहीं, कार के बाहर खड़ी महिला उनकी पटाई कर रही हैं। इस दौरान अंदर से किसी ने नेताजी को पकड़ रखा है।

इस घटना के बाद अभी तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। लेकिन, संभाजी ब्रिगेड पार्टी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पारधी को स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों, दुर्व्यवहार और पार्टी संगठन की छवि धूमिल करने की कोशिश के आरोप हैं। इस संबंध में पार्टी ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया है। फिलहाल, नेताजी की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

In Maharashtra, former state president of Sambhaji Brigade Party, Dr. Gajanan Pardhi was beaten with slippers by a woman.

According to the information, the woman accused him of blackmailing, demanding money, threatening to make photos and videos viral as well as molesting him. pic.twitter.com/CiPI8n59sh

— 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 𝗢𝗯𝘀𝗲𝗿𝘃𝗲𝗿 (@IndiaObserverX) July 24, 2025