फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका, 47 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से मशहूर फिल्ममेकर की मौत, छाई शोक की लहर

Vikram Sugumaran Passed Away : साउथ फिल्म इंडस्ट्री (South Film Industry) के जाने-माने निर्देशक विक्रम सुगुमारन (Director Vikram Sugumaran) का 47 वर्ष की उम्र में सोमवार को हार्ट अटैक (Heart Attack) से निधन हो गया है। ये खबर मिलते है इंडस्ट्री में शोक की लहर है। फैंस और उनके करीबी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि निर्देशक को दिल का दौरा तब पड़ा जब वो बस में सफर कर रहे थे। उनके अचानक निधन की खबर मिलने के बाद सोशल मीडिया पर शोक छाई हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक, सुगुमारन एक नई स्क्रिप्ट को एक प्रोड्यूसर को सुनाने के बाद मदुरई से वापस लौट रहे थे कि तभी अचानक उन्हें चेस्ट में दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

நேற்று தான் பேசினோம் அதற்குள் என்ன அவசரம் ? என்ன சுகுமார் !!! #ஆழ்ந்தஇரங்கல் நண்பா !

Spoke to him day before !!! Don't understand what was his hurry ! he said he is come to his native but sent me a no asking me to talk to that person !! #restinpeace my friend Vikram Sugumaran pic.twitter.com/A0EOiUHS0Y

