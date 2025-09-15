  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. वायरल वीडियो: एसी कोच में बर्थ पर बैठ युवती पी रही सिगरेट, यात्रियों ने किया मना तो करने लगी बहस

वायरल वीडियो: एसी कोच में बर्थ पर बैठ युवती पी रही सिगरेट, यात्रियों ने किया मना तो करने लगी बहस

आज कल के युवा नशे के लती होते जा रहे है। युवक के साथ-साथ अब लड़कियां भी नशे की आदी हो रही है। ऐसा ही युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती ​ट्रेन के एसी क्लास में बर्थ पर बैठ कर सिगरेट पी रही है और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो वह लड़ने लग रही है। अन्य यात्रियों ने जब युवती से पुलिस बुलाने की बात कही तो युवती ने बोला बुला लो और बर्थ पर लेट गई।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। आज कल के युवा नशे के लती होते जा रहे है। युवक के साथ- साथ अब लड़कियां भी नशे की आदी हो रही है। ऐसा ही युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती ​ट्रेन के एसी क्लास में बर्थ पर बैठ कर सिगरेट पी रही है और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो वह लड़ने लग रही है। अन्य यात्रियों ने जब युवती से पुलिस बुलाने की बात कही तो युवती ने बोला बुला लो और बर्थ पर लेट गई।

पढ़ें :- Uttar Pradesh में यूपी सरकार ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को तेजी के साथ बढ़ावा देने का कार्य किया: सीएम योगी

भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते है। ट्रेन का सफर सबसे सस्ता और दुर्घटना के लिहाज से सबसे सुरक्षित होता है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक युवती एसी कोच में बर्थ पर बैठी है और फोन पर बात कर रही है। युवती के एक हाथ में फोन है तो दूसरे हाथ में सिगरेट है। इस दौरान जब अन्य यात्रियों ने युवती को सिगरेट पीने से मना किया तो वह भड़क गई और लोगों से बहस करने लगी। अन्य यात्री युवती से कोच के बाहर और ट्रेन से नीचे जाकर सिगरेट पीने के ​लिए कह रहे है। इस दौरान एक यात्री युवती का वीडियो बना रहा है। युवती की नजर जब उस यात्री पर पड़ी तो वह वीडियो बनाने को लेकर भी बहस करने लगी। लोग उसे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। इस पर युवती ने कहा में बाहर जा रही हूं, लेकिन वह बाहर जा भी नहीं रही थी। वीडियो में कोई पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है तो लड़की अड़ जाती है और बोलती है बुला लो पुलिस को। एक्स पर यह वीडियो पोस्ट होने के बाद लोग जमकर युवती की आलोचना कर रहे है। कई यूजर्स ने रेलवे से युवती पर कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो पोस्ट होने के बाद रेलवे ने युवती की तलाश करना शुरू कर दिया है।

पढ़ें :- 24 घंटे में नागेश्वर हत्याकांड का खुलासा,पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Uttar Pradesh में यूपी सरकार ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को तेजी के साथ बढ़ावा देने का कार्य किया: सीएम योगी

Uttar Pradesh में यूपी सरकार ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को तेजी...

24 घंटे में नागेश्वर हत्याकांड का खुलासा,पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

24 घंटे में नागेश्वर हत्याकांड का खुलासा,पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार

BJP सरकार कानून और संविधान से नहीं चल रही, पुलिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं, लोगों के साथ कर रहे अन्याय: अखिलेश यादव

BJP सरकार कानून और संविधान से नहीं चल रही, पुलिस पर सरकार...

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया विरोध

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम...

रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले- इस्लाम में एक-एक महिला पैदा करती हैं 25-25 बच्चे और बुजुर्ग होने पर दे दिया जाता है तलाक

रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले- इस्लाम में एक-एक महिला पैदा करती हैं...

गोरखुपर मे युवती ने पहले किया युवक का रेप, फिर अंतरंग फोटो खीच करने लगी ब्लैकमेल: मुकदमा दर्ज

गोरखुपर मे युवती ने पहले किया युवक का रेप, फिर अंतरंग फोटो...