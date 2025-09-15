वायरल वीडियो: एसी कोच में बर्थ पर बैठ युवती पी रही सिगरेट, यात्रियों ने किया मना तो करने लगी बहस

नई दिल्ली। आज कल के युवा नशे के लती होते जा रहे है। युवक के साथ- साथ अब लड़कियां भी नशे की आदी हो रही है। ऐसा ही युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवती ​ट्रेन के एसी क्लास में बर्थ पर बैठ कर सिगरेट पी रही है और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो वह लड़ने लग रही है। अन्य यात्रियों ने जब युवती से पुलिस बुलाने की बात कही तो युवती ने बोला बुला लो और बर्थ पर लेट गई।

भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते है। ट्रेन का सफर सबसे सस्ता और दुर्घटना के लिहाज से सबसे सुरक्षित होता है। सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक युवती एसी कोच में बर्थ पर बैठी है और फोन पर बात कर रही है। युवती के एक हाथ में फोन है तो दूसरे हाथ में सिगरेट है। इस दौरान जब अन्य यात्रियों ने युवती को सिगरेट पीने से मना किया तो वह भड़क गई और लोगों से बहस करने लगी। अन्य यात्री युवती से कोच के बाहर और ट्रेन से नीचे जाकर सिगरेट पीने के ​लिए कह रहे है। इस दौरान एक यात्री युवती का वीडियो बना रहा है। युवती की नजर जब उस यात्री पर पड़ी तो वह वीडियो बनाने को लेकर भी बहस करने लगी। लोग उसे बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। इस पर युवती ने कहा में बाहर जा रही हूं, लेकिन वह बाहर जा भी नहीं रही थी। वीडियो में कोई पुलिस को बुलाने के लिए बोलता है तो लड़की अड़ जाती है और बोलती है बुला लो पुलिस को। एक्स पर यह वीडियो पोस्ट होने के बाद लोग जमकर युवती की आलोचना कर रहे है। कई यूजर्स ने रेलवे से युवती पर कार्रवाई करने की मांग की है। वीडियो पोस्ट होने के बाद रेलवे ने युवती की तलाश करना शुरू कर दिया है।