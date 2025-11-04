Viral Video : JDU नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ FIR, जांच के बाद पटना प्रशासन का एक्शन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के बीच से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो (Viral Video) की जांच के बाद की गई, जिसमें कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन (Code of Conduct Violation) और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ बयानबाजी की बात सामने आई थी।
पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Elections 2025) के बीच से इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh) के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो (Viral Video) की जांच के बाद की गई, जिसमें कथित तौर पर आचार संहिता के उल्लंघन (Code of Conduct Violation) और प्रशासनिक नियमों के खिलाफ बयानबाजी की बात सामने आई थी। पटना प्रशासन (Patna Administration) ने वीडियो की सत्यता की जांच के बाद पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित थाने में मामला दर्ज किया गया है। अब इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
जिला प्रशासन, पटना द्वारा वीडियो निगरानी टीम के वीडियो फुटेज की जांच की गई। जांचोपरांत इस मामले में श्री ललन सिंह उर्फ श्री राजीव रंजन सिंह के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।@CEOBihar @ECISVEEP pic.twitter.com/NVtIPpE3O8
इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज है। चुनावी माहौल के बीच इस FIR को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष जहां इसे “राजनीतिक दबाव” का नतीजा बता रहा है, वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई पूरी तरह सबूतों और नियमों के आधार पर की गई है।
ललन ही अनंत हैं और अनंत ही ललन है। ये कौन सा राज है? चुनाव आयोग ? pic.twitter.com/HMfyJd6Ekg
