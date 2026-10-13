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Video Viral-संजय सिंह ने अनोखे अंदाज में गीत गाकर गरमाया सियासी माहौल, मोदी जी गा रहे हैं अपने ज्ञानू के लिए, तू मेरा ज्ञानू है, तू मेरा दिलबर है…

आप आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) पर स्वरचित गीत गाकर अनोखे अंजाद में तंज कसते हुए देश के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। आप आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (MP Sanjay Singh) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) व मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar) पर स्वरचित गीत गाकर अनोखे अंजाद में तंज कसते हुए देश के सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। उनके इस गीत के वायरल होने के बाद सत्ताधारी दल के नेताओं का पारा चढ़ना तय है।

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“तू मेरा ज्ञानू है, तू मेरा दिलबर है… सांसद संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी गा रहे है अपने ज्ञानू के लिए” “तू मेरा ज्ञानू है, तू मेरा दिलबर है वोट चोर कहानी का तू ही हीरो है पर संविधान के पन्ने पर अपनी तकदीर तो जीरो है…

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