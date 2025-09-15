  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. वायरल वीडियो- काशी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद तो ट्रेन की छत पर चढ़ गया युवक, किया जमकर हंगामा

वायरल वीडियो- काशी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद तो ट्रेन की छत पर चढ़ गया युवक, किया जमकर हंगामा

मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ट्रेन में सीट को लेकर विवाद होने के बाद युवक ट्रेन की छत पर चढ़ कर आत्महत्या करने की बात कहने लगा। इसके बाद भी ट्रेन में सवार यात्रियों ने युवक को सीट नहीं दी, जिसके बाद युवक सच में ट्रेन की छत पर चढ़ गया और हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक को ट्रेन की छत पर चढ़ा देख यात्रियों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के समझाने के बाद युवक कई घंटो बाद नीचे उतर कर आया।

By Satish Singh 
Updated Date

भोपाल। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। ट्रेन में सीट को लेकर विवाद होने के बाद युवक ट्रेन की छत पर चढ़ कर आत्महत्या करने की बात कहने लगा। इसके बाद भी ट्रेन में सवार यात्रियों ने युवक को सीट नहीं दी, जिसके बाद युवक सच में ट्रेन की छत पर चढ़ गया और हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक को ट्रेन की छत पर चढ़ा देख यात्रियों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के समझाने के बाद युवक कई घंटो बाद नीचे उतर कर आया। युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया।

पढ़ें :- वायरल वीडियो- ग्वालियर में बीच सड़क पर युवक ने युवती को मारी गोली, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ आरोपी को किया गिरफ्तार

बता दे कि कटनी रेलवे स्टेशन पर रात साढ़े तीन बजे मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर दो पर 15017 काशी एक्सप्रेस आई थी। यह ट्रेन मुबई से चलकर गोरखुपर को जाती है। इस दौरान एक युवक अचानक खड़ी ट्रेन की छत पर चढ़ गया, जब तक वहां मौजूद अन्य यात्री कुछ समझ पाता, वह ट्रेन की छत से टॉवर स्टेशन पर चढ़कर बैठ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। इस दौरान वहां मौजूद यात्रियों में हडकंप मच गया हर अधिकत यात्री दहशत में ट्रेन से नीचे उतर आए। इस दौरान किसी यात्री में डायल 112 पर सूचना कर दी। कोतवाली में तैनात आरक्षी सतीश कुमार सिंह और पायलट संजय पटेल रेलवे पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे।

आरपीएफ के जवानों ने हादसे की आशंका को देखते हुए तुरंत बिजली के लाइन को बंद करवा दिया। पुलिस और आरपीएफ के जवानों की घंटो की मशक्कत के बाद नीचे उतारा गया। पूछताछ में युवक ने अपना नाम बिहार के मुजफ्फरपुर निवासी सरोज आलम बताया है। उसने बताया कि काशी एक्सप्रेस के एस- सात कोच में सीट को लेकर उसका अन्य यात्रियों से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने घटना को अंजाम दिया। वह ट्रेन की खिड़की के जरिए छत पर चढ़ा फिर वहां से पॉवर स्टेशन पर चढ़ा। कटनी जीआरपी थाना प्रभारी एलपी कश्यप ने बताया कि काशी एक्सप्रेस कटनी रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। ट्रेन में एक युवक का सीट को लेकर यात्रियों से विवाद हुआ था। उसने धमकी दी की सीट नहीं दी तो ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाउंगा। इसके बाद वह खिड़की के सहारे ट्रेन पर चढ़ गया था। पुलिस ने युवक को नीचे उतार लिया है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है।

पढ़ें :- रागिनी एमएमएस की अभिनेत्री करिश्मा शर्मा चलती ट्रेन से गिरी, सिर में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का किया विरोध

उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल (पूर्व माध्यमिक) शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपकर सुप्रीम...

रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले- इस्लाम में एक-एक महिला पैदा करती हैं 25-25 बच्चे और बुजुर्ग होने पर दे दिया जाता है तलाक

रामभद्राचार्य का विवादित बयान, बोले- इस्लाम में एक-एक महिला पैदा करती हैं...

गोरखुपर मे युवती ने पहले किया युवक का रेप, फिर अंतरंग फोटो खीच करने लगी ब्लैकमेल: मुकदमा दर्ज

गोरखुपर मे युवती ने पहले किया युवक का रेप, फिर अंतरंग फोटो...

वायरल वीडियो- काशी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद तो ट्रेन की छत पर चढ़ गया युवक, किया जमकर हंगामा

वायरल वीडियो- काशी एक्सप्रेस में सीट को लेकर हुआ विवाद तो ट्रेन...

पत्नी ने सुसराल पहुंचकर पति पर की फायरिंग, पति बाल बाल बचा, कई सालो से पति पत्नी में चल रहा हैं विवाद, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद

पत्नी ने सुसराल पहुंचकर पति पर की फायरिंग, पति बाल बाल बचा,...

सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला: सीएम से मिला पीड़ित परिवार, सख्त कार्रवाई का मिला भरोसा

सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला: सीएम से मिला पीड़ित परिवार, सख्त...