वायरल वीडियो: पत्नी ने बीच सड़क पति की गर्दन पकड़ मारे कई थप्पड़- राहगिरों ने दोनों को पुलिस को सौपा

मेरठ। सोशल मीडिया पर पति की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पत्नी बीच सड़क पर अपने पति को मारते हुए दिखाई दे रही है। पत्नी ने पति की गर्दन पकड़ कर जमकर कई थप्पड़ मारे। वहीं राहगिर भी पति फटकार लगाते हुए दिखाई दे रहे है। वीडियो मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी के चार महीने पहले हई और एक सप्ताह बाद ही युवती अपने मायके चली गई। युवती ने युवक दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। सोमवार को दोनों मुकदमे की तारिख पर कचहरी गए हुए थे, जहां युवती ने युवक की पिटाई कर दी।

मेरठ के परतापुर के रिठानी निवासी दिनेश की शादी चार म​हीने पहले शेरगढ़ी की एक युवती से हुई थी। दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। शादी के एक सप्ताह बाद ही युवती अपने मायके चली गई और वहां से पति पर दहेज उत्पीड़न से भाई से रेप करवाने का आरोप लगा 20 अगस्त को मुकदमा दर्ज करवाया था। इसी मुकदमे में सोमवार को तारिख थी तो दोनों पति- पत्नी कोर्ट पहुंचे हुए थे। तारिख के बाद कचहरी से बाहर निकल कर आएं तो पत्नी ने पति पर हमला कर दिया। बचने के लिए पति कार लेकर भागा तो पत्नी कार की बोनट पर चढ़ गई। इस पर वहां मौजूद लोगों ने तुरंत कार रूकवाई और पति को बाहर निकाला। कार से उतरे ही पत्नी ने फिर से पति पर हमला बोल दिया और पति का गर्दन पकड़ थप्पड़ मारने लगी। पति ने अपने बचाव में पत्नी का हाथ पकड़ना चाहा तो वह दांतों से पति को काट लेती है और उसका चेहरा भी नोचने का प्रयास करती है। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अब यह वीडियो तेज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस पर अपनी राय दे रहे है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पति को हिरासत में ​ले लिया और पत्नी को परिजनों के सुपुद्ध कर दिया।

शादी के एक हफ्ते बाद युवती ने छोड़ा था पति का घर, दर्ज कराया था मुकदमा

दोनों की शादी हुए अभी चार महीने ही हुए है और युवती शादी के एक हफ्ते के बाद ही मायके चली गई थी। युवती के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी पति का दिल्ली की एक युवती से अफेयर और वह सेक्स रैकेट भी चलाता है। साथ ही आरोपी पति ने अपने भाई से बेटी का रेप भी करवाया था। शादी के एक हफ्ते बाद ही बेटी के साथ मारपीट कर पांच लाख रुपए दहेज के रूप में मांग की और उसे घर से भगा दिया था। मामले में मेरठ के मेडिकल थाने में 20 अगस्त को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज है। वहीं पति ने मेरठ के परतापुर थाने में पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रखा है। पति का आरोप है कि शादी के बाद भी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। इस कारण वह घर छोड़कर गई थी।