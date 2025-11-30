Virat Kohli Created History: किंग कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर रचा इतिहास, तेंदुलकर के सबसे बड़े रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

  1. हिन्दी समाचार
Virat Kohli Created History: किंग कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़कर रचा इतिहास, तेंदुलकर के सबसे बड़े रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

Virat Kohli 52th ODI Century: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिया है, जहां तक आने वाले समय में किसी भी बल्लेबाज के लिए पहुंचना लगभग असंभव होगा। दरअसल, विराट कोहली किसी भी एक क्रिकेट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने करियर का 52वां वनडे शतक लगाकर किया है।

