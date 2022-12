मैदान पर दोहरे शतकवीर ईशान किशन के साथ विराट कोहली ने किया भांगड़ा, देखें Viral Video

Viral Video : भारतीय टीम (Indian Team) के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन (Star wicketkeeper batsman Ishan Kishan) ने शनिवार को क्रिकेट जगत में धमाल मचा दिया है। ईशान ने वनडे क्रिकेट (One Day Cricket) में सबसे तेज दोहरा शतक जमाया है। इसके साथ ही वह डबल सेंचुरी लगाने वाले चौथे भारतीय भी बन गए हैं। उनका साथ विराट कोहली ने दिया, जिन्होंने अपना शतक पूरा किया। कोहली-ईशान (Kohli-Ishan) की पारी के बदौलत टीम इंडिया (Team India) ने मैच में 8 विकेट पर 409 रन बनाए हैं।

ईशान और कोहली (Kohli-Ishan) ने बांग्लादेश के खिलाफ उसी के घर में खेले जा रहे तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में यह कारनामा किया है। इस मैच में ईशान का दोहरा शतक पूरा करते ही मैदान पर ही जश्न का माहौल शुरू हो गया।

कोहली-ईशान का भांगड़ा वीडियो वायरल

What. A. Moment.

4th 🇮🇳 to score a Double-Hundred in ODIs.

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 10, 2022