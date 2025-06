पब्लिक डिमांड पर विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म का नाम बदला, ‘द दिल्ली फाइल्स’ अब बनी ‘द बंगाल फाइल्स’

विवेक रंजन अग्निहोत्री (Vivek Ranjan Agnihotri) अब अपनी ट्रिलॉजी की तीसरी फिल्म 'द दिल्ली फाइल्स: द बंगाल चैप्टर' के साथ तैयार हैं, जिसे अब 'द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ' (The Bengal Files: Right to Life) नाम से रिलीज़ किया जाएगा। फिल्म अब ‘द बंगाल फाइल्स: राइट टू लाइफ’ (The Bengal Files: Right to Life) के नाम से 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।